Crazy Ex-Girlfriend 4 su Netflix svela il segreto della felicità in un finale rivelatore

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La mannaia dei network cala ogni settimana sulle produzioni più disparate. I sogni e le speranze di chiunque vi partecipi si spezzano in nome di cifre e percentuali che rivelano poco del duro lavoro e molto di più dell'ordine di priorità delle reti. Considerate queste dinamiche pare ancor più straordinario cheEx-sia arrivata alla quarta stagione, salutando il suo pubblico secondo gli esatti desideri delle creatrici Rachel Bloom e Aline Brosh McKenna. Attenzione, spoiler!Ex-4 è la stagione delle prese di coscienza,crescita interiore, dell'accettazione di sé e, in ultima analisi,maturità. La Rebecca (Rachel Bloom) dei primi episodi è piena di buone intenzioni: vuole scontare una condanna che potrebbe evitare, rinunciare ai suoi privilegi, mettersi al servizio delle altre detenute. I suoi sforzi sono perlopiù maldestri, ma in lei si ...

