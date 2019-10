Valentino Rossi MotoGP | GP Giappone 2019 | “Non eravamo veloci e ho commesso un errore”

MotoGp – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...

Marquez Re di Motegi : Marc regala l’ennesima vittoria alla Honda! Dovizioso super - disastro Valentino Rossi : Marquez non sbaglia un colpo: lo spagnolo si aggiudica il Gp del Giappone e regala alla Honda il titolo Costruttori Non ce n’è per nessuno! Marc Marquez si conferma imbattibile a Motegi: dopo una partenza super il campione del mondo in carica ha regalato alla Honda l’ennesima gioia, conquistando la gara di casa del suo team, il Gp del Giappone. Dopo una lotta al primo giro con Quartararo, Marquez ha piano piano preso il largo, ...

Moto2 – Luca Marini ci ha preso gusto : il fratello di Valentino Rossi cala il bis in Giappone : Dopo Dalla Porta ancora una volta risuona l’Inno di Mameli in Giappone, Luca Marini trionfa nella gara di Moto2 Che spettacolo a Motegi, dopo la gara di Moto3, che ha parlato italiano con la vittoria di Dalla Porta, anche nella gara di Moto2 è il tricolore italiano a sventolare a Motegi grazie alla vittoria di Luca Marini. Un doppietta fantastica per il fratello minore di Valentino Rossi, dopo il successo in Thailandia. Il pilota ...

MotoGp – Marquez davanti a tutti nel warm up - migliora Valentino Rossi [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nel warm up del Gp del Giappone: lo spagnolo ancora una volta meglio delle Yamaha E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: a piazzarsi davanti a tutti è stato un ottimo Marc Marquez, che ancora una volta si è lasciato alle spalle una Yamaha del team Petronas, quella di Quartararo, seguito da Rins. Quarto invece Morbidelli che in gara partirà dal secondo posto, seguito dalle ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi e Dovizioso si giocano il podio

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi cerca il jolly per la gara

VIDEO GP Giappone - highlights e sintesi qualifiche : Marquez in pole - Valentino Rossi e Dovizioso attardati : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nelle qualifiche a Motegi e domani scatterà dalla prima piazzola per andare a caccia della vittoria ma il Campione del Mondo dovrà stare molto attento alle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che scatteranno accanto a lui in prima fila mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dovranno rimontare dal settimo e dal ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - ora serve il cuore. Una rimonta d’orgoglio per dare un calcio alla crisi : La stagione di Valentino Rossi si sta rivelando sempre più complicata e critica, il Dottore è reduce da due ottavi posti tra Aragon e Thailandia e non sale sul podio addirittura dal GP degli USA (secondo ad Austin, era la terza gara dell’anno). Il centauro di Tavullia fatica a ingranare in sella alla sua Yamaha e paga dazio nei confronti dei compagni di marca che sono decisamente più performanti di lui: Fabio Quartararo è letteralmente ...

VIDEO Valentino Rossi - un fenomeno in Giappone : bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sono stato perfetto - domani sarà fondamentale la scelta delle gomme” : Decimo posto. Quarta fila. Non il risultato che Valentino Rossi sognava dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, confidava in una prestazione migliore dopo i buoni segnali messi in mostra nella giornata di venerdì. La pioggia ha scombinato un po’ i piani di lavoro, ma nel complesso il sabato di Motegi non è da buttare secondo il nove volte campione del mondo, come conferma ai ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - Valentino Rossi sconsolato : “vi spiego cosa mi è mancato per partire più avanti” : Il pilota della Yamaha ha analizzato il risultato ottenuto in qualifica, esprimendo il proprio personale punto di vista Decimo tempo per Valentino Rossi al termine delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone, un risultato non proprio esaltante per il Dottore, tornato a soffrire dopo i miglioramenti registrati ieri nelle libere. AFP/LaPresse Una giornata caratterizzata da condizioni difficili in pista, che non hanno permesso al pesarese ...

MotoGP - Valentino Rossi cambia il suo stile di guida : “Bisogna sempre aggiornarsi per essere competitivi” : “Ognuno ha il proprio stile, ma negli ultimi tempi le moto sono cambiate, e bisogna sempre più provare a mettere il meno possibile sotto stress. Devi aiutare la forcella a non affondare subito troppo, a non dare immediatamente troppo carico. Serve una staccata un po’ più dolce e lineare“. Sono queste le parole di Valentino Rossi (fonte: La Gazzetta dello Sport) a confermare quando si era visto nel corso delle prove libere del ...