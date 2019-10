Overwatch 2 avrà una componente PvE e un sistema di progressione per gli eroi?

Fonte : eurogamer

(Di domenica 20 ottobre 2019) Secondo le ultime voci di corridoio2, assieme a Diablo 4 e Diablo 2 Remastered, sarà uno dei protagonisti di un Blizzcon 2019 davvero scoppiettante. Di recente sono emerse in rete ulteriori rumor riguardanti proprio il presunto sequel del celebre sparatutto multiplayer di Blizzard e su come gli sviluppatori cambieranno drasticamente la sua formula, iniziando dall'introduzione di una massicciaPvE.Stando alle informazioni condivise dallo streamer Metro, i lavori su2 sono iniziati già da molto tempo e il gioco includerà undia livelli che cambierà molto il gameplay di ogni eroe e che sarà complementare agli elementi PvE, che verranno integrati insieme a quelli PvP già esistenti. Non è esclusa inoltre l'introduzione di alcune modalità ibride PvEvP, un po' come l'Azzardo di Destiny 2. Inoltre, il titolo supporterà il cross-play tra PC e ...

