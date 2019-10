Tenta di sgozzare la compagna | aveva già ucciso la fidanzata

Torino : in carcere per aver ucciso l’ex - esce per un permesso e Tenta di sgozzare la nuova compagna : È stato arrestato a Torino con l'accusa di tentato omicidio Safi Mohamed, tunisino di 36 anni: l'uomo ha provato a sgozzare la sua compagna di 44 anni, che voleva lasciarlo dopo aver saputo che lui aveva già ammazzato nel 2007 la sua ex ragazza, all'epoca 21enne. Detenuto alle Vallette, usufruiva di un permesso lavoro.Continua a leggere