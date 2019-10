Sorpreso a rubare dentifricio | anziano muore d' infarto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio A Bolzano, undi 67 anni è morto per un arresto cardiaco dopo essere stato scoperto ain un supermercato Beccato mentre ruba unall'interno di un supermercato,d'. Così, un pensionato di 67 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre interloquiva con gli agenti. Probabilmente pensava di farla franca. D'altronde, si trattava di una malefatta estemporanea, episodica. Forse, l'neanche s'immaginava che sarebbe stato fermato dalle autorità per aver messo nel marsupio della merce di poco conto. Tant'è. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, i fatti sarebbero occorsi ieri pomeriggio, a Bolzano, in pieno centro cittadino. Il sessantasettenne, in compagnia della moglie, era entrato all'interno del supermercato MiniPoli di Piazza Matteotti. I due si aggiravano tra le corsie del ...

