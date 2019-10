Sarri | «La traversa del Bologna era in fuorigioco Le gare vanno aggredite | non gestite»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’occasione era vanificata, era, non avrebbe convalidato segnatura. Ho detto che non bisogna gestire le partite, il risultato, le partiteper metterle in sicurezza e nel secondo tempo c’erano tutti i margini per farlo. La sensazione è che nella ripresa abbiamo mosso la palla più velocemente, gli avversari arrivavano con una frazione di ritardo rispetto a prima. Non so se noi siamo stati più bravi o loro erano più stanchi. Bernardeschi ha qualità fisiche importanti a livello di resistenza, quindi per lui questo lavoro dispendioso è uno sforzo relativo. Per noi è un lavoro di grande importanza perché consente di avere i due attaccanti là davanti. In certe occasioni è mancata un pizzico di lucidità anche da parte sua. Il confine fra palleggiare in maniera produttiva e diventare un po’ effimeri è molto sottile e noi per 40 minuti l’abbiamo ...

