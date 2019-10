Fonte : pantareinews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ledisono di tre operatori virtuali, ho, Kenae Poste. Dai dati pubblicati da AGCOM non è difficile comprendere perché i cosiddetti MVNO hanno visto crescere la propria presenza nel mercato. iliad continua a crescere insieme agli operatori virtuali a scapito ()L'articolodiinè stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

giannifioreGF : Migliori #tariffe #mobile di ottobre 2019, alcune in scadenza - mento_vi : @FPaffy ‘L’operaio’ è un gregge di pecore che non si vuole evolvere. Sanno le tariffe migliori per telefonare, cono… - carhire121 : Autonoleggio Svezia: le migliori tariffe [garantite] | Affitto 121 Un autonoleggio in Svezia è senza dubbio uno dei… -