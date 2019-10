Jannik Sinner | è nato un tennista che sembra un alieno E il mondo dovrà abituarsi al suo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) di Mattia Musio Si ha un po’ la sensazione di essere di fronte alla capanna di Betlemme, guardandogiocare in questi ultimi mesi. Durante ogni pausa tra un game e l’altro si butta tutti insieme un occhio a quel numero che indica quante persone sono collegate guardando lo streaming di SuperTennis: 900 in certi momenti, poco più di mille nei momenti clou del match. E si pensa: stiamo tutti assistendo alla nascita di qualcosa? Dovremmo raccontare, a chi ancora non lo conosce, cosa sta succedendo all’interno del circuito Atp? Dobbiamo essere portatori della buona novella oppure dobbiamo proteggere questo segreto, per paura di non rovinare questo momento quasi biblico? Per non esporre a troppa attenzione mediatica il ragazzo? La verità è che sarebbe impossibile non provare a raccontare ciò che succede.è di Sesto Pusteria, ha 18 anni, pesa poco più che un raccattapalle e ...

SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - WeAreTennisITA : Prima semifinale al livello ATP per Jannik Sinner!???? Ad Anversa il 18enne azzurro batte anche Frances #Tiafoe: 6-4… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… -