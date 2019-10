Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Come già avvenuto in primo grado per, membro della segreteria del Pd, è arrivata un altro verdetto favorevole da parte del Tribunale civile. A esserele spese è la Sin, lacontrollata dall’Agea e nata per sviluppare e gestire il Sistema informativo agricolo nazionale. Laaveva contestato all’ex deputato dem la spesa di oltre 23mila euro di spese personali effettuate quando era amministratore delegato di Sin tra il 2011 e 2013. Soldi che, stando allaaveva speso per ristoranti, viaggi e trasferte, noleggio auto con conducente e viaggi in treno con la carta di credito aziendale. Le spese come avevano motivato i giudici di primo grado erano “state oggetto di rimborso da parte del socio pubblico di maggioranza Agea che in forza dell’articolo 7 dell’atto di struttura è tenuta a rimborsare a Sin le spese previste ...

Italia_Notizie : Ernesto Carbone, anche in appello società che gli chiedeva i danni condannata a pagare le spese - Cascavel47 : Ernesto Carbone, anche in appello società che gli chiedeva i danni condannata a pagare le spese… - Intuitizioni : OGNI UOMO VALE QUANTO LA SUA PAROLA. Tutti quelli che: 'Se vince il No lascio la politica' e che sono ancora lì: Ma… -