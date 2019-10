BMW - Restyling in vista per la M5

Fonte : quattroruote

(Di sabato 19 ottobre 2019) Con la Serie 5 ormai vicina alla BMW è pronta ad aggiornare anche la sportiva M5, come confermano le foto spia odierne. I test su strada della superberlina sono in corso ed il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2020. Per il momento cambia solo il frontale. Come spesso accade in questi casi, i collaudi mostrano solo una parte delle modifiche previste: questo muletto è probabilmente derivato dall'attuale M5, della quale il prototipo conserva l'intera area posteriore, mentre il frontale, protetto da pellicole, dovrebbe già integrare il nuovo paraurti senza però adottare i gruppi ottici ridisegnati. La M5, ovviamente, dovrà far respirare adeguatamente il propulsore e sono quindi previste prese d'aria di grandi dimensioni, che potrebbero tuttavia apparire diverse rispetto a quelle attuali. Dietro, le novità potrebbero essere ancora più incisive, soprattutto ...

