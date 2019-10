Migranti | barca in difficoltà nel Mediterraneo con 50 persone a bordo | tra cui 5 bimbi

Puglia - 81 Migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...

Taranto - tra i Migranti sbarcati un 15enne nigeriano ridotto in schiavitù - torturato e prigioniero per due anni in Libia : Le terribili storie raccolte dagli operatori a bordo della Ocean Viking. Il dramma di una donna nigeriana fuggita dopo un bombardamento in cui è morto il marito: è incinta di due gemelli

Migranti - attracca a Taranto la Ocean Viking : sbarcate 176 persone : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha attraccato al porto di Taranto, per lo sbarco dei 176 Migranti soccorsi due giorni fa in due distinte operazioni a una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinte, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. I Migranti saranno ...

La nave Ocean Viking ha attraccato a Taranto - dove farà sbarcare i 176 Migranti soccorsi nei giorni scorsi : La nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha attraccato mercoledì mattina a Taranto, dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo in due diverse operazioni. Sono 133 uomini, 12 donne

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo abbracciati. Soccorsi altri 290 Migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Soccorsi 290 Migranti al largo di Lampedusa <br> Trovata barca affondata il 7 ottobre - 12 i corpi : Sono poco meno di 300 (circa 290) i migranti Soccorsi oggi a bordo di un barcone a una trentina di miglia da Lampedusa, in acque sar maltesi. A eseguire l’operazione sono state le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane. I migranti erano a bordo di un barcone "in precarie condizioni di galleggiabilità" hanno poi spiegato le autorità.La segnalazione che ha fatto scattare i Soccorsi era giunta alla centrale ...

Migranti - Alarm Phone : “Malta ha localizzato la barca ma non interviene per salvare i naufraghi” : "Chiediamo al premier maltese Muscat di concludere questo vergognoso atto di non assistenza. Anziché salvare le persone, stanno coordinando un'intercettazione da parte della Libia. Condanniamo le collaborazioni tra l'Unione europea e la Libia, che riportano i Migranti all'inferno da cui sono scappati": lo denuncia Alarm Phone in merito al gommone con 75 persone a bordo che da ieri si trova alla deriva nel Mediterraneo e che, a quanto comunica il ...

Migranti : Alarm phone - 'serve soccorso immediato per barca in pericolo' : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - "La barca è in mare da più di 30 ore e in pericolo! Sta imbarcando acqua e il motore non funziona. Non abbiamo notizie dalla Guardia costiera. Abbiamo provato a chiamare le autorità maltesi e libiche per tutta la notte senza successo. Europa: questa omissione di soccor