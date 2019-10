Lufthansa | sciopero delle hostess mentre si prepara per Alitalia

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gli assistenti di volo della compagnia tedesca sciopereranno domenica mattina, 20 ottobre, per la prima volta da 4 anni. Il sindacato Ufo chiede un aumento in busta paga dell’ 1,8% per i circa 22.000 assistenti di volo della compagnia

