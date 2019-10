Lorella Cuccarini su Alberto Matano | “Non ci mettiamo mai d’accordo…”

Lorella Cuccarini e Matano : irruzione dietro le quinte. Cos’è successo : Alberto Matano e Lorella Cuccarini raccontano cos’è successo dietro le quinte de La vita in diretta stamattina Terza puntata de La vita in diretta oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, trasmessa a partire dall’orario tradizionale (ossia le 16.50), quindi senza l’anteprima delle ore 16.00, cancellata per via del ritorno de Il paradiso delle signore. E i due conduttori, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, hanno aperto la puntata di ...

“Ah - è per Matano”. Lorella Cuccarini visibilmente infastidita a La vita in diretta. Gelo in studio : La puntata de La vita in Diretta del 15 ottobre è finita in modo davvero strepitoso. L’avete vista? Se sì, già sapete che è successo. Se invece non l’avete vista, ve lo diciamo noi. Il programma pomeridiano di Rai Uno – che quest’anno vede alla conduzione Alberto Matano e Lorella Cuccarini che hanno preso il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini – si conclude sempre con un’intervista a un ospite importante.\\Nello specifico, nella ...

Lorella Cuccarini/ 'Pippo Baudo mi ha cambiato la vita - ecco perchè' : Lorella Cuccarini, la conduttrice ha l'onore a La vita in diretta di intervistare Pippo Baudo a cui riconosce il grande merito di averle dato fiducia.

Vita in diretta - Baudo gela Lorella Cuccarini : “Qui sembra un carcere” : Pippo Baudo spiazza Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: “Via Teulada sembra un carcere” E’ stato Pippo Baudo l’ospite vip che si è raccontato nell’ultima parte della puntata de La Vita in diretta di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa Lorella Cuccarini (“inventata” da lui stesso, televisivamente parlando, come gli piace ricordare spesso), Baudo a La Vita in diretta ha ...

Lorella Cuccarini - confessione su Pippo Baudo : “Mi ha cambiato la vita” : Lorella Cuccarini a La vita in diretta: le bellissime parole a Pippo Baudo Oggi a La vita in diretta Lorella Cuccarini ha intervistato uno dei mostri sacri della televisione italiana: il conduttore Pippo Baudo. Un’intervista fatta di aneddoti nostalgici, di momenti esilaranti ma anche di alcuni condivisi in passato con la stessa Cuccarini, che ha […] L'articolo Lorella Cuccarini, confessione su Pippo Baudo: “Mi ha cambiato la ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini emozionati : “E’ un nuovo inizio” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano emozionati: “Oggi nuovo inizio” Cambio d’orario per La vita in diretta dalla puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019: visto il ritorno, a metà pomeriggio, della soap Il paradiso delle signore, Alberto Matano e Lorella Cuccarini non vanno più in onda già dalle 16.00, con l’anteprima de La vita in diretta, come hanno fatto per poco più di un mese, bensì dalle 16.50 in ...

La D’Urso batte ancora La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini commenta : Barbara D’Urso batte ancora La Vita in Diretta e Lorella Cuccarini commenta. La stagione televisiva è iniziata ormai da diverse settimane e lo scontro più atteso era senza dubbio quello fra il contenitore pomeridiano della Rai e Pomeriggio Cinque. Una sfida che, almeno per ora, è stata vinta dalla D’Urso. Puntata dopo puntata infatti il distacco fra le due trasmissioni è aumentato sempre di più. Così tanto che Pomeriggio Cinque ha ...

La Vita in diretta cambia orario : perché il programma di Lorella Cuccarini non andrà più in onda alle 16 : Non andrà più in onda alle 16 ma quasi un'ora più tardi La Vita in diretta condotto da Lorella Cuccarini su Rai uno. Da lunedì 14 ottobre, infatti, il programma cambia orario e sarà trasmesso alle 16,50. Finora, la trasmissione cominciava alle quattro del pomeriggio con l'accoglienza in studio degli

Tv Talk - Lorella Cuccarini e Matano - che svela : “Pronti a perdere…” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini ospiti a Tv Talk: “A noi la Tv del dolore non piace” E’ appena terminata una nuova puntata di Tv Talk. E tra i tanti ospiti ci sono stati anche Lorella Cuccarini e Alberto Matano, i quali hanno parlato ovviamente della loro esperienza alla guida dell’ultima edizione de La vita in diretta. Per entrambi condurre una trasmissione di questo tipo è stata sicuramente una novità: lui ha sempre ...

Chiara Capitta - figlia Lorella Cuccarini/ "Sono single - foto del mio ex? Un ricordo…" : La giovane Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, risponde alle domande dei followers sulla sua vita sentimentale, ecco le sue parole.

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini canta una canzone di Heather Parisi : Lorella Cuccarini sorprende tutti a La Vita in Diretta e canta una canzone di Heather Parisi. La conduttrice, ormai da diverse settimane, è al timone del contenitore pomeridiano insieme al giornalista Alberto Matano. Il suo ritorno in Rai ha provocato accese polemiche e un botta e risposta con la Parisi. Le due ballerini ormai da anni sono rivali. Un’antipatia nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo quando il conduttore del varietà ...

Certe faide non finiscono mai, si alimentano giorno per giorno fino a diventare qualcosa di insostenibile sia per chi le vive sia per chi gli sta attorno. Ne sanno qualcosa Lorella Cuccarini e Heather Parisi che, dopo essersi fatte le guerra per anni, sembravano aver deposto l'ascia di ...

Lorella Cuccarini - bomba in tv. Lo sfregio in diretta contro Heather Parisi : Non si placa la polemica tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi anche se c’è da specificare che in questo caso quest’ultima non ha nessuna colpa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai 1 ha intonato un celebre brano della sua nemica amatissima. La sua breve interpretazione di Crilù, sigla di Fantastico 5, ha sorpreso tutti, visti i rapporti tesi tra le due. “Io ricordo che questa canzone la cantava Heather Parisi” ha osservato Alberto ...

“L’ho amato…”. Lorella Cuccarini si apre e confessa : parla di Alberto Matano : La nuova stagione de ‘La vita in diretta’ è iniziata come meglio non avrebbe potuto. Ascolti in salita dopo l’iniziale scetticismo e una coppia che sembra funzionare a dovere. Lorella Cuccarini e Alberto Matano stanno infatti dimostrando di essere il vero motore della trasmissione. Il loro feeling è sotto gli occhi di tutti, come l’idea che l’esuberanza della ballerina sia compensata dallo stile british e mai sopra la righe di Matano. Nei giorni ...