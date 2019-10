La strafottenza dei rom abusivi | Lo sgombero? Forse nel diecimila

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Eugenia Fiore Nel campo nomadi abusivo a Milano dove c'è addirittura un mini-maneggio in cui i cavalli vivono stipati. "Siamo qui da 50 anni e ormai abbiamo il diritto di fare quello che ci pare" In via Bonfadini, periferia sud di Milano, sorgono ben due campi rom: uno regolare, l'altro rigorosamente abusivo. Qui i nomadi vivono da decine di anni e quando sentono nominare la parola "" quasi scoppiano a ridere. "Ah Sala voleva sgomberare? Sì, magari nel 10mila, afferma un signore con tanto di ghigno. Il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, aveva dichiarato di voler chiudere - tra gli altri - anche questo campo. Ma dalle parole, si sa, non è mai passato ai fatti. "Qui abbiamo il diritto di farci i fatti nostri - aggiunge un altro abitante dell'area - Siamo qui da più di 30 anni e ormai questo posto è diventato proprietà privata". (guarda qui il video) video ...

