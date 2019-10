I curdi denunciano | la Turchia non rispetta il cessate il fuoco

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Nonostante l’accordo per interrompere i combattimenti, attacchi aerei e di artiglieria continuano a prendere di mira le posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l’ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn. Lasta violando l’accordo sulilcontinuando ad attaccare la città dalla scorsa notte”. Lo scrive su Twitter Mustafa Bali, responsabile della comunicazione delle milizie delle Forze democratiche siriane a guida curda. Secondo l’agenzia curda Firat, i raid e i bombardamenti turchi di oggi hanno ucciso 5 combattenti curdo-siriani, mentre altri 2 sono rimasti feriti. La stessa fonte sostiene che i bombardamenti hanno ferito 8 civili in un altro villaggio della zona.Ierie Usa hanno siglato l’intesa su unildi 5 giorni per far ritirare idalla zona di sicurezza turca di 30 km nel ...

