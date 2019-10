Golf – Open de France | Coetzee resta al comando insieme a Colsaerts | Paratore difende il

Golf - European Tour 2019 : all’Open di Francia si rivede Colsaerts - in testa con Coetzee. Paratore e Gagli passano il taglio : A metà Open di Francia, il Golf belga riceve una bella notizia: si rivede nelle zone alte della classifica Nicolas Colsaerts, dopo un lunghissimo periodo di sostanziale buio. E’ lui, infatti, uno dei due leader del torneo che si sta giocando al Le Golf National di Parigi, teatro lo scorso anno della Ryder Cup trionfale per l’Europa. L’altro uomo in testa è il sudafricano George Coetzee. Entrambi si trovano a -9, dopo il -5 ...

Golf - Open di Francia 2019 : Coetzee e Fox in testa dopo il primo round - Paratore a quattro colpi dalla vetta : Grandissime emozioni e una classifica cortissima al termine del primo giro dell’Open di Francia 2019 di Golf. Il tour europeo è tornato questa settimana a giocare sull’Albatros del Le Golf National che l’anno scorso vide battagliare gli atleti nella Ryder Cup vinta dall’Europa. In testa al leaderboard troviamo dunque con lo score di -6 il sudafricano George Coetzee e il neozelandese Ryan Fox, entrambi in grado di ...

Golf – Open de France : quattro gli italiani al via del torneo transalpino - Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro : quattro gli azzurri al via ovvero Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo lo svedese Alex Noren L’European Tour torna a Le Golf National, a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista e trascinatore, per la disputa dell’Amundi Open de France (17-20 ottobre). ...

Golf - Open di Francia 2019 : si ritorna sullo storico Le Golf National di Parigi. Migliozzi - Paratore e Molinari al via : Lo spettacolo dell’Open d’Italia 2019 ha appena chiuso i battenti ma è già tempo di voltare pagina e immergersi nel prossimo evento dello European Tour di Golf. Questa settimana infatti si tornerà a giocare sullo storico campo del Le Golf National per l’Open di Francia, sullo stesso campo a sudovest di Parigi che ha ospitato poco più di dodici mesi fa l’indimenticabile ultima edizione della Ryder Cup che ha esaltato le ...

Golf - analisi Open d’Italia 2019 : trionfa Wiesberger - emozioni a non finire con Pavan e Laporta. Grande amarezza per Francesco Molinari : L’Open d’Italia 2019 di Golf si è concluso ieri con un ribaltamento di fronte che ha portato alla terza vittoria stagionale il trentaquattrenne austriaco Bernd Wiesberger. Il nuovo numero 1 della Race to Dubai è stato in grado di recuperare i tre colpi che lo separavano dalla vetta del leaderboard occupata dall’inglese Matthew Fitzpatrick e si è portato così a casa il settimo trofeo in carriera sullo European Tour, in quella ...

Golf - PGA Tour 2020 : Lanto Griffin si impone allo Houston Open davanti a Scott Harrington e Mark Hubbard : Lanto Griffin è il vincitore dell’edizione 2019 dello Houston Open, valevole per la stagione 2019-2020 del PGA Tour. 31 anni, californiano, Griffin trionfa per la prima volta sul circuito maggiore americano, conquistandosi così anche un prestigioso balzo in avanti nell’OWGR, dove sale fino al numero 108. Il punteggio finale è di -14, grazie al -3 odierno con il quale resiste ai suoi inseguitori più immediati. Secondo posto assieme ...

Golf - Franco Chimenti : “Open d’Italia spettacolo indimenticabile - anticipazione della Ryder Cup 2022” : Al termine dell‘Open d’Italia di Golf, nel corso della premiazione, il presidente della Federazione, Franco Chimenti, ha proposto che anche l’edizione del prossimo anno si disputi all’Olgiata Golf Club di Roma. Inoltre le sue prime dichiarazioni sono state raccolte dall’ANSA. Così il numero uno del Golf italiano: “Il 76° Open d’Italia è stato uno spettacolo indimenticabile e un’anticipazione di ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Wiesberger trionfa all’Olgiata - Fitzpatrick beffato. Un grande Laporta e Pavan chiudono in top 10 : L’austriaco Bernd Wiesberger continua la sua incredibile marcia trionfando, per la terza volta in stagione, alla settantaseiesima edizione dell’Open d’Italia 2019 di Golf. Sul percorso par 71 dell’Olgiata di Roma l’atmosfera è stata oggi quella delle grandissime occasioni, con un folto pubblico e un caloroso sole che hanno avvolto di magia il round finale del più importante torneo nazionale, primo passo di ...

Golf – Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia! Laporta chiude 7° : è il migliore degli italiani : Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia: il Golfista austriaco trionfa con 268 colpi. Francesco Laporta chiude in 7ª posizione risultando il miglior italiano L’austriaco Bernd Wiesberger ha vinto con 268 (66 70 67 65, -16) colpi il 76° Open d’Italia, quinto evento delle Rolex Series dell’European Tour, disputato sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. Hanno offerto un’ottima prova, classificandosi tra i top ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 13 Ottobre 2019 | La Barcolana - Open Italia Golf : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 13 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Golf - PGA Tour 2020 : round stellare di Lanto Griffin. L’americano vola al comando dello Houston Open : Lo Houston Open (montepremi 7,5 milioni di dollari) tira un sospiro di sollievo e si rimette in pari con le giornate chiudendo senza intoppi parte del secondo round e tutta la terza tornata. Al termine del sabato texano le kermesse del PGA Tour che si tiene sul percorso par 72 del Golf Club of Houston di Humble (Texas, Stati Uniti) vede al comando Lanto Griffin. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -11 (205 colpi) e vanta una ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

Golf - Open d’Italia 2019 - Andrea Pavan : “Domani dovrò dare il massimo”. Francesco Laporta : “Gioco sereno - mi sento sicuro” : Giornata in chiaroscuro, quella azzurra all’Open d’Italia 2019 in corso di svolgimento all’Olgiata di Roma. Se da una parte si registrano le ambizioni ancora importanti di Andrea Pavan e Francesco Laporta, dall’altra c’è la corsa di chi al torneo non appare più in grado di dare quanto sperato: si va da Edoardo Molinari a Guido Migliozzi, passando per Renato Paratore e Nino Bertasio. Queste le parole di Pavan ...