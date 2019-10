Csm | Ermini | ' perché negare a un deputato di essere eletto? Riforme richiedono

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'improcrastinabile riforma che riduca i tempi del processo' : Taormina (Messima), 18 ott. (Adnkronos) - "Voglio essere molto chiaro: abolire la Prescrizione, senza prima introdurre strumenti per rendere rapida e certa la durata dei processi, lo giudico un errore. Un errore che rischia di ricadere sulle spalle dei cittadini, perché alla fine saranno loro a paga

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'siamo in una fase di ebollizione per riforma giustizia' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Siamo in una fase di ebollizione per quanto riguarda le riforme sul fronte della giustizia, con obiettivi giustamente ambiziosi per quello che riguarda i tempi del processo, ma su cui incombe la legge del governo giallo-verde sulla Prescrizione, già approva

Csm : Ermini - 'correnti importanti ma non devono spingere i candidati' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Le correnti al Csm sono importanti, sotto l'aspetto scientifico e dello studio del'ordinamento giudiziario, ma se le correnti devono diventare forze che cercano di spingere varie candidati, a seconda delle appartenenze, non va bene. Quindi, dico che le corr

Csm : Ermini - 'nomine Dna? Di Matteo ha presentato sua proposta - ci sarà discussione' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Il consigliere Di Matteo ha presentato certamente la sua proposta. A questo punto ci sarà una bella discussione ma io non entro nel merito delle decisioni da considerare". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente del Csm Davd Ermini, a margine del congre

Giustizia : Ermini (Csm) - 'riforma? la leggiamo sui giornali ma non sappiamo cosa c'è" : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Dovrebbe arrivare la bozza di riforma della Giustizia del nuovo governo; Noi daremo un parere, ma il Csm lo potrà dare solo dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Ancora lo leggiamo sui giornali ma non sappiamo cosa c'è...". Lo ha detto all'Adnkronos il vicep

Prescrizione : Ermini (Csm) - 'si doveva aspettare per approvare la riforma' : Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Da giurista dico che l'anno scorso la riforma sulla Prescrizione non andava approvata in questo modo, forse si poteva aspettare". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente del Csm, David Ermini, a Taormina (Messina) per partecipare al congresso nazionale

**Csm : Ermini - ‘i consiglieri non devono rispondere alle correnti’** : Marsala (Trapani)(AdnKronos) – “I consiglieri del Csm, quando entrano al Consiglio superiore della magistratura, non devono rispondere alle correnti. Tanto è vero che la Costituzione dice che i consiglieri togati e laici non possono essere rieletti, proprio perché chi entra non deve cercare un consenso che gli può servire per una rielezione. Lavori libero”. E’ quanto dice Davide Ermini, vicepresidente del Csm, a ...

**Csm : Ermini - ‘buon lavoro ai due neo eletti’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Buon lavoro agli eletti”. Così, il vicepresidente del Csm, David Ermini, dopo avere appreso l’esito delle elezioni aò Csm di due nuovi pm, Nino Di Matteo e Antonio D’Amato. “Appena rientro sarà convocata la commissione verifica titoli – dice Ermini, che si trova a Marsala (Trapani) per inaugurare il nuovo tribunale- e spero che già domani possano operare. Da ...

Ergastolo : Ermini - 'Cedu? Csm non si occupa del merito della giurisdizione' : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Il Csm non si occupa del merito della giurisdizione, questo è compito del legislatore al quale viene demandata qualsiasi decisione". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini parlando della decisione della Cedu sull'Ergastolo ostativo, a margine dell

**Csm : Ermini - ‘dopo la bufera ora c’è un bel clima’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Spero che si inizi anche con questi consiglieri che arriveranno una ottima collaborazione, come quella che c’è con gli altri al Csm. C’è un bel clima dopo le bufere che abbiamo avuto nei mesi scorsi”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, a margine dell’inaugurazione del Tribunale di Marsala (Trapani) alla presenza del ministro Alfonso Bonafede. ...