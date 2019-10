Corte Europea diritti dell' uomo | spiare i dipendenti sospetti non è reato

La Corte Europea dei diritti umani : “Telecamere nascoste legittime sul posto di lavoro” : La corte europea dei diritti dell'Uomo ha stabilito che è legittima l'installazione di telecamere nascoste anche senza avvertire i dipendenti, qualora si abbiano fondati sospetti che i lavoratori commettano dei furti causando perdite ingenti alla società. La sentenza riguarda un furto commesso in un supermercato spagnolo.Continua a leggere

Benefici agli ergastolani dopo la sentenza della Corte Europea : la ribellione dei parenti delle vittime : Ignazio Riccio In Campania sono diversi i casi di innocenti morti sotto i colpi delle organizzazioni malavitose. I familiari: “Questi favori sono inaccettabili” Non va giù ai parenti delle vittime innocenti della criminalità organizzata la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che potrebbe dare la possibilità ai condannati all’ergastolo di chiedere sconti e permessi seppure abbiano commesso delitti di mafia, Benefici fino a ...

Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'ergastolo ostativo va eliminato : L'Italia ha scelto, per combattere la criminalità e il terrorismo, un regime carcerario particolare che si chiama ergastolo ostativo, conosciuto anche come carcere duro o 41-bis, il quale non prevede premi per buona condotta o benefici. Tale regime carcerario è finito davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo tramite il ricorso di Marcello Viola, capo cosca di Taurianova, boss dell' ndrangheta laureatosi in Medicina e Chirurgia ...

La Corte Europea di Strasburgo sull'ergastolo ai mafiosi : 'Trattamento inumano' : La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo si è espressa nelle scorse ore circa l'utilità del "fine pena mai", ovvero il carcere a vita, nei confronti dei mafiosi. Per la Corte il trattamento che l'Italia riserva a questi ultimi sarebbe disumano, e la reclusione a vita dietro le sbarre nei confronti delle persone accusate di essere mafiose va rivista. La decisione era stata già presa dallo stesso organo europeo il 13 giugno scorso. ...

Ergastolo duro - dai boss mafiosi ai terroristi : gli effetti della sentenza della Corte europea : Vivono in «aree riservate», blocchi del carcere organizzati in modo da rendere impossibile qualsiasi contatto con altri detenuti. Perché secondo alcuni, un'occhiata fuggevole...

La Corte Europea ha bocciato il ricorso sull'ergastolo ostativo : Roberto Chifari La Corte europea ha respinto il ricorso presentato dall'Italia sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo. l presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra dice: "a rischio il 41bis Niente ergasotolo duro, lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell'uomo che rigetta il ricorso presentato dall'Italia. La Corte lo scorso 13 giugno aveva considerato ammissibile il ricorso avanzato dal detenuto per mafia Marcello ...

La Corte Europea dei diritti dell’uomo : “No all’ergastolo duro ai mafiosi - è inumano” : La Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso dell'Italia in tema di ergastolo ostativo: per la Cedu il cosiddetto 'fine pena mai' rimane un trattamento inumano e degradante. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ha commentato: "Se li becchiamo, se si tratta di figli di buona donna, se si tratta di assoluti lestofanti, criminali e delinquenti incalliti, di pluriomicidi stragisti, allora ...

Ergastolo duro ai mafiosi - la Corte Europea boccia il ricorso dell'Italia. Morra : «Ora a rischio il 41bis» : La Corte di Strasburgo chiede all'Italia di riformare la legge sull'Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia....

La Corte Europea per i diritti umani ha bocciato il ricorso del governo italiano sull’ergastolo ostativo : Martedì la Grande Chambre della Corte europea per i diritti umani ha ritenuto inammissibile il ricorso del governo italiano sull’ergastolo ostativo, una pena senza fine prevista nell’ordinamento penitenziario italiano che non può cioè essere né abbreviata né convertita in pene alternative. La Corte si

La decisione della Corte Europea che rischia di far felici mafiosi e terroristi : I mafiosi e i terroristi responsabili di omicidi e stragi devono scontare la propria pena in carcere. Sembra un'ovvietà, ma da lunedì potrebbe non esserla più. L'ordinamento italiano beneficia infatti di uno strumento importantissimo, fortemente voluto dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e altrettanto strenuamente osteggiato dai mafiosi capimafia: l'ergastolo ostativo. Non per caso Totò Riina lo inserì in cima al ben noto "papello” - ...

La mannaia della Corte Europea su Facebook per i post d’odio : “Cancellarli a livello globale” : I singoli Paesi potranno costringere Facebook a eliminare contenuti illeciti come gli 'hate speech', i discorsi di odio, sia all'interno dell'Ue sia in tutto il mondo. Inoltre i tribunali nazionali potranno chiedere al social network di tracciare ed eliminare post identici o equivalenti a un contenuto gia' giudicato illecito: misure di rimozione, anche queste, che dovrebbero applicarsi a livello mondiale. Lo ha sancito la corte di giustizia ...