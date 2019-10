Autonomia | sabato a Padova il lancio del ' Partito dei Veneti'

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Belluno, 18 ott. (Adnkronos) - Record sfiorato per l'edizione 2019 dei fuochi per l', promossi dal movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti: 51 i fuochi ufficiali che nella serata diillumineranno il Bellunese, ai quali si aggiungeranno come negli scorsi anni tante piccole adesion

wshaper : @Voormas @NOprisonersEVER @paolinab @deb8479eaeef410 @semplici8 @ahp68 @donnadimezzo @_EvelynDeavor_ @klaatu29… - NOprisonersEVER : @Aleohohaleohoh @semplici8 @klaatu29 @Voormas @wshaper @f10rux @paolinab @_EvelynDeavor_ @ahp68 @autonomia_op… - LaVoceRC : Reggio Calabria: sabato iniziativa sugli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione - Stretto web -