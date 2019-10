Oroscopo giornaliero del 17 ottobre : Vergine - determinata nella risoluzione dei problemi : Siamo ormai nel vivo di questa terza settimana di ottobre, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Continua un momento positivo per la Vergine, che durante le prossime ore potrà risolvere alcune problematiche che le stanno particolarmente a cuore. La Bilancia, nonostante la stabilità ritrovata, farà bene, almeno per questa giornata a non tirare troppo la corda, mentre lo Scorpione ...

Oroscopo 1° novembre : idee per Gemelli - pausa per Vergine : La giornata di venerdì 1° novembre sarà una festività in cui alcuni potrebbero essere alle prese con il lavoro, ma molti saranno avvantaggiati dalla serenità che si respirerà e dall'equilibrio che si andrà a creare. Sarà il caso dei segni dell'Ariete, della Bilancia e dello Scorpione, che in questo ultimo periodo hanno avuto problemi e pensieri di varia natura. Lavoro al top per i Gemelli e per il Sagittario. A seguire, le previsioni ...

L'oroscopo di domani 17 ottobre - da Ariete a Vergine : la Luna transita in Gemelli : L'oroscopo di domani 17 ottobre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo giovedì di metà settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro, in questo contesto in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a dare un breve anticipo sui simboli astrali più fortunati e meno nel periodo, è d'obbligo mettere in chiaro il prossimo transito Lunare: ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre : Gemelli avventuroso - incontri per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre si prospetta ricco di forti emozioni per il Sagittario, mentre il Capricorno sarà alle prese con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore ci sarà parecchia agitazione. Attenzione a qualche piccola problematica nella coppia, se avete a che fare con una persona che cambia spesso idea. In ambito lavorativo avrete parecchio da ...

Oroscopo dal 15 al 31 ottobre - affinità dei segni : Vergine - ritrovata serenità con il Toro : Siamo ormai nel pieno di questo secondo mese autunnale, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore e l'affinità tra i 12 segni per questa seconda metà di ottobre. Tra Vergine e Toro ci sarà una ritrovata affinità. L'Oroscopo dell'amore e dell'affinità tra i segni dal 15 al 31 ottobre Ariete: durante la seconda metà di ottobre il segno potrà vivere con maggior serenità i sentimenti. Le prime giornate ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 15 ottobre : Capricorno coinvolgente - Vergine tenace : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì annuncia come protagonista una Luna dolce anche se un po' opprimente in Toro. Le emozioni diventano più intense e la dolcezza rende i rapporti di coppia più romantici e profondi, anche se Toro, Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro cercheranno di incaponirsi nel vivere l'amore a modo loro, rischiando uno stallo emotivo pericoloso per le relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo della terza settimana di ottobre : questioni spinose per Vergine e Pesci : Il mese di ottobre sta portando una vera e propria ventata di novità a tutti i segni delL'oroscopo. La terna settimana, però, determinerà un involuzione pero alcuni segni con la Vergine e i Pesci che dovranno riflettere su delle questioni spinose riguardanti il proprio futuro. Sarà, invece, un periodo rilassante per Cancro e Ariete che giungeranno al compimento di un obiettivo da tempo desiderato. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri ...

L'oroscopo di domani 14 ottobre - da Ariete a Vergine : la Luna entra in Toro - bene l'Ariete : L'oroscopo di domani 14 ottobre 2019 regala ancora nuove predizioni in vista della giornata di lunedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Nel periodo analizzato l'Astrologia quotidiana svela un nuovo transito messo in atto dall'astro terrestre. Ebbene, questo 14 ottobre alle ore 18:24, assisteremo alla ...

Oroscopo 13 ottobre : confusione in amore per la Vergine : Nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 13 ottobre? Di seguito le stelle relative alle predizioni su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Per il Cancro questa domenica sarà vissuta sottotono a livello sentimentale. Per l'Ariete, invece, è possibile che nascano delle complicazioni in campo lavorativo. Per i nati Capricorno la giornata andrà vissuta con calma. Ariete: ...

Oroscopo del week end 12 e 13 ottobre : recupera il Toro - stanca la Vergine : Il fine settimana è alle porte, quali saranno i passaggi degli astri e delle stelle per queste due giornate autunnali? Dopo una settimana piuttosto faticosa arriva per il Toro un momento di recupero, i sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e anche in ambito lavorativo le stelle sono favorevoli. Continua per i Pesci un momento astrale vantaggioso e qualcuno potrebbe ricevere una emozionate proposta. Sottotono la Vergine, che ...

L'oroscopo di domani 11 ottobre : Vergine determinata - Leone confuso : Il mondo viene trattato in maniera sensibile nelL'oroscopo di venerdì, che approfondisce la congiunzione astrale di Nettuno con Luna nel domicilio dei Pesci. Nuove risorse intuitive sono lì a portata di mano non solo per i Pesci ma anche per Capricorno, Scorpione, Toro e Cancro che fanno sprofondare in un'intimità interiore che non ha fondo. L'oroscopo di venerdì Ariete: la vicinanza di Urano si fa sentire e apre a un cambiamento positivo che ...

Vergine : “Tutti gli sforzi del mondo non servono a niente se non sei ispirato”, sostiene lo scrittore Chuck Palahniuk. Sono d’accordo con lui. Il tuo compito è aumentare l’ispirazione nelle attività che per te sono più importanti, nel lavoro... Leggi