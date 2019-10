Torino | arrestati sei agenti penitenziari per torture ai detenuti

Detenuti torturati in cella : arrestati 6 agenti del carcere di Torino : Francesca Bernasconi Sono accusati del reato di tortura. Le violenze riguarderebbero il periodo da aprile 2017 fino a novembre 2018 Sono accusati di aver torturato alcuni Detenuti. Per questo, sei agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati. Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine iniziata nel 2018, che ha accertato il verificarsi, all'interno del ...

Torino - pestano clochard e uomo che lo soccorre : arrestati 3 giovani : Hanno aggredito un senzatetto sotto i portici di via Cernaia a Torino, scagliandosi poi anche contro un passante di una sessantina d'anni intervenuto in suo soccorso. Identificati grazie alla testimonianza di quest'ultimo ed alle immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza, sono stati arrestati tre italiani di età compresa tra i 20 ed i 23 anni già noti alle forze dell'ordine. adsensesiL'episodio risale allo scorso mercoledì e si ...

Clochard aggredito in centro a Torino : arrestati tre giovani : Hanno aggredito un Clochard in pieno giorno a Torino. Ora tre giovani ragazzi poco più che 20enni dovranno rispondere di violenza privata aggravata. I tre italiani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, hanno picchiato l'uomo che chiedeva l'elemosina, seguendolo persino nell'ascensore della metropolitana dove aveva cercato riparo. Così, mentre due dei giovani lo tenevano fermo, il terzo l'ha aggredito con cattiveria.\\ adsensesi I giovani, ...

Torino - bruciavano auto e rifiuti causando fumi tossici : arrestati più di 20 rom : Aurora Vigne Nel campo nomadi in strada dell’Aeroporto, a Torino, i rom bruciavano rifiuti e auto rubate. Questa mattina la sentenza: condanne fino a tre anni bruciavano rifiuti e auto rubate a tutto andare. E così i rom del campo nomadi in strada dell'Aeroporto, a Torino, sono finiti in manette. La sentenza è stata pronunciata questa mattina. Come riporta La Stampa, il giudice Claudio Canavero ha accolto le richieste di condanna del ...

Torino - anarchici arrestati per scontri sgombero centro sociale : Luca Sablone Militanti anarchici indagati per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento: in corso diverse perquisizioni Vasta operazione dalle prime ore di questa mattina messa in atto dalla Polizia di Stato di Torino ai danni di militanti anarchici provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sardegna. Gli scontri si erano verificati lo scorso 9 febbraio in seguito ...

Torino - arrestati 12 ultrà della Juve. Il video delle estorsioni : “Non scherzate - vi rompiamo il culo” : Sono complessivamente 37 le persone indagate nella maxi operazione condotta dalla Digos di Torino nei confronti di gruppi ultrà in tutta Italia. Di queste 6 persone sono in carcere, 4 ai domiciliari mentre per due é scattato l’obbligo di dimora. Tutti gli indagati sono colpiti da provvedimento Daspo fino a un massimo di 10 anni. Nel corso delle indagini sono state fatte 225 mila intercettazioni. Tra il materiale sequestrato oltre a striscioni, ...

Torino - arrestati 12 capi ultrà della Juventus accusati di estorsioni e violenza privata : Dalle prime ore di questa mattina è in corso a Torino, e in altre province italiane, una vasta operazione di polizia, che ha portato fino ad ora all'arresto di ben 12 persone, tutte appartenenti a vari gruppi ultrà della Juventus. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia devono rispondere di reati gravissimi, come estorsioni e violenza privata. L'inchiesta in questione è partita ...