Tennis | il nuovo ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils La top 100 è a un

Tennis - Berrettini a ridosso dei top 10 e nuovo numero 1 in Italia : L'ItalTennis mantiene due giocatori fra i Top15 della classifica mondiale, ma il computer Atp ufficializza sorpasso di Berrettini ai danni di Fognini

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis – Shanghai cambia la classifica : Nadal presto n°1 del mondo - Berrettini nuovo n°1 d’Italia! : L’ATP di Shanghai cambia la classifica maschile. La sconfitta di Djokovic permette a Nadal di essere il nuovo n°1 da novembre. Berrettini scavalca Fognini: sarà il nuovo n°1 d’Italia Dopo circa un anno dal suo ritorno sul trono ATP, Novak Djokovic sarà costretto ad abdicare. Il campione serbo, sconfitto nel Masters 1000 di Shanghai da Stefanos Tsitsipas, lascerà la prima posizione ATP a Rafa Nadal dal prossimo 4 novembre. Il maiorchino, ...

Tennis : Panatta nuovo proprietario del Club di Treviso : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Se un’icona dello sport nazionale e uno dei più grandi Tennisti italiani di sempre, l’ultimo capace di vincere uno slam, decide di investire in terra veneta, non possiamo che essergli grati e di augurargli le migliori fortune per l’avventura che ha intrapreso, sapendo che il successo di questa iniziativa rappresenterà una straordinaria occasione anche per la nostra ...

