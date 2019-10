Tanti auguri a…Sebastian Abreu | el Loco ancora in campo a 43 anni | 29 squadre e una vita

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto“meglio”. E’ Sebastian, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de Minas prima di passare al Defensor Sporting, passa poi in Argentina al San Lorenzo. Arriva in Europa al Deportivo la Coruña dove fa in tempo a segnare anche al Barcellona. Gremio, Estudiantes Tecos, Cruz Azul, Club Nacional, Tigres, Dorados, Monterrey, San Luis, River Plate, Beitar Gerusalemme, Real Sociedad, Figueirense, Aris Salonicco, Botafogo, Rosario Central, Aucas, Sol de America, Santa Tecla, Bangu, Central Español, Puerto Montt, Audax ...

