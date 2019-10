Prepara e mangia un risotto con i funghi | ma sono velenosi | morta

La moglie trascura i figli e non Prepara più da mangiare per stare sempre al cellulare - il marito aspetta la notte per farle qualcosa di terribile : In India in un piccolo paesino chiamato Gurgaon un uomo ha strangolato, mentre dormiva, la moglie di 32 anni. L’uomo che si chiama Hariom ha giustificato l’omicidio dicendo che nell’ultimo periodo la moglie Luxmi lo trascurava molto perché era sempre “impegnata” su WhatApp o Facebook. A chiamare la Polizia è stato il suocero di Hariom che si è recato a casa dell’uomo e lo ha trovato in stato di choc seduto accanto a letto dove giaceva ...

Bimbo di 11 anni muore a scuola dopo aver mangiato un biscotto Preparato da due compagne - era avvelenato : In Brasile un bambino di 11 anni è morto a scuola dopo aver mangiato un biscotto. Il tragico evento si è verificato in un quartiere alla periferia di Recife. Il Bimbo ha accettato di assaggiare un biscotto preparato da due alunne dell’istituto rispettivamente di 13 e 14 anni. Nel biscotto le ragazzine avevano appositamente iniettato un forte veleno. Le ragazzine, subito intercettate dalle forze del’ordine, hanno ammesso ...