Maturità | le tre buste non piacciono a Fioramonti | Sistema da rivedere

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il ministro dell'Istruzione critico sul metodo introdotto per l'orale agli esami di Stato: lo studente dovrà pescare una busta per iniziare il colloquio. E sui test Invalsi: "Devono essere volontari"

