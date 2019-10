Giovanni Malagò firma un accordo col Comitato Olimpico del Kuwait

Razzismo nel calcio - se Giovanni Malagò si scopre un po’ Tavecchio : Il paragone è un po’ azzardato, Giovanni Malagò ci perdoni (ma forse non farà piacere nemmeno al buon vecchio Carlo Tavecchio, i rapporti non sono mai stati idilliaci). Per un momento ieri l’elegante presidente del Coni, dalla parlantina sciolta e il portamento sempre inappuntabile, ci ha ricordato l’ex presidente della Federcalcio: personaggio non proprio oxfordiano: dalle banane di Optì Pobà a dire che le simulazioni sono peggio ...

Giovanni Malagò incontra il ministro Spadafora : “Colloquio positivo - c’è volontà di lavorare e di collaborare” : “Un’ora e mezza di incontro molto importante, non solo positivo ma decisamente propositivo. Mi ha colpito la preparazione del ministro. Da parte mia la volontà è quella di lavorare e collaborare senza creare conflitti o problemi, solo evidenziando le situazioni in cui ci sono criticità“. Con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso al termine dell’incontro con il ministro per le Politiche ...

Giovanni Malagò su Milano-Cortina 2026 : “Coinvolgimento Piemonte? Poco serio e non sarebbe corretto” : “Coinvolgimento del Piemonte per Milano-Cortina 2026? sarebbe scorretto e davvero Poco serio“. Queste le parole, che non hanno bisogno di interpretazioni, del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione della scuola di danza per disabili “Special Angels”, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il n.1 dello sport italiano non si schiera in favore di ulteriori ...