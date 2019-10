Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Reduce dal successo del singolo "Amaremare" (Polydor/Universal Music) sulla difesa dell'ambiente,in alcuni dei più importantiitaliani con il suo nuovo, "Diversamente pop". "Il teatro, il posto che per antonomasia mette in scena una finzione, è il luogo che invece riesce a rendermi più vera che mai, riesce ad abbattere qualsiasi forma di pudore o, all`opposto, di finta comunicazione che l`epoca della spettacolarizzazione di una falsa umanità impone su social e media - ha commentato- Dalla ragazzina che, circa 17 anni fa, si faceva conoscere dal grande pubblico vincendo Sanremo suonando un pianoforte in modo intenso e viscerale, alla donna di oggi definita da tanti 'artista eclettica e diversamente pop' (definizione che ho sempre voluto prendere come un complimento!), il mio percorso musicale è stato fatto di verità e di pura e semplice voglia ...

ilfogliettone : Dolcenera torna live nei teatri con il tour 'Diversamente pop' - - _MadJo_ : RT @SpettacoliNEWS: @ManuDolcenera torna live nei teatri con il tour 'Diversamente Pop'! - lucamonti70 : RT @IndexmusicInfo: Dolcenera - torna live nei teatri con il tour 'Diversamente Pop' -