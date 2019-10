Conte | con la manovra non abbiamo aumentato le tasse

Conte : non temo ribaltoni - voglio lealtà : 8.09 "Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove, mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l'Italia dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione", afferma il premier Conte nell'intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo messo in piedi una serie di riforme che hanno bisogno di tempo per esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano...Abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non ...

Le manette agli evasori arriveranno. Conte al Fatto : "Sarà lotta senza quartiere" : “Oggi parte una rivoluzione culturale”. Risponde così Giuseppe Conte al direttore del Fatto Quotidiano che lo incalza con ripetute domande sulle norme introdotte in manovra contro l’evasione fiscale, più morbide rispetto a quelle annunciate nei giorni scorsi. Il presidente del Consiglio replica di essersi impegnato e di volersi impegnare in prima persona per introdurre sanzioni severe per chi evade, ma già ...

Conte : "Io mi aspetto lealtàManovra che ci spinge nel futuro" : “È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate”. Il premier Giuseppe Conte difende i termini della legge economico-finanziaria varata nella notte, non senza contrasti. E respinge l’idea che si tratti di un provvedimento pallido. Anzi, “spinge l’Italia verso il futuro”. Segui su affaritaliani.it

Conte : lotta a evasione Madre battaglie : 7.46 "E' una Manovra coraggiosa, nel segno della crescita...Solo chi non l'ha letta può definirla pallida. E spinge l'Italia nel futuro".Così il premier al Corsera dove dice:"Non temo ribaltoni". "Abbassiamo le tasse e con il cuneo fiscale diamo più soldi in busta paga ai lavoratori,circa 500 euro l'anno a persona.Eliminiamo il super ticket.Ci sono 600mln in più per le famiglie, asili nido gratuiti e 100 milioni in più per i disabili. E poi ...

Primo passo su carceri evasori - più tasse su giochi. Conte - mano su fuoco per coperture. Ecco la manovra da 30 miliardi : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andra' tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passera' da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre : Conte al “Fatto” – “Lotta agli evasori - pronto allo scontro” : L’intervista “Sull’evasione, pronto allo scontro con chi si mettesse di traverso” La manovra – “agli onesti dico che esserlo d’ ora in poi conviene: avranno carte elettroniche a costo zero Gli evasori? Si mettano in regola o saremo inflessibili” di Marco Travaglio La bavbàvie di Marco Travaglio L’altra sera avevo appena finito di discutere a Otto e mezzo con due colleghi sulle manette agli evasori (“barbarie!”, anzi ...

Lotta a evasione - Conte : “Non criminalizza - ma incentiva. Tetto contante? Un segnale”. Di Maio : “Priorità è carcere a grandi evasori” : “Non vogliamo criminalizzare alcuna categoria, ma semplicemente incentivare l’utilizzo della moneta elettronica“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta ai microfoni del Tg1 il testo varato della nuova legge di Bilancio, aggiungendo che il suo personale obiettivo era quello di arrivare subito al Tetto di 1.000 euro per il contante, ma che comunque “l’importante era dare un segnale”, rendere ...

Manovra - Conte : “Con superbonus Befana almeno 200-250 euro in più - essere onesti conviene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla della Manovra e si sofferma in particolare su alcune misure, come il "superbonus della Befana" che consentirà a chi effettua pagamenti con carte di credito e bancomat di ricevere, a gennaio, una cifra "da 200-250 euro a crescere a seconda delle spese accumulate".Continua a leggere

Manovra : Conte - ‘in Ue ora più consapevolezza necessità politiche espansive’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – C’è maggiore flessibilità dell’Ue verso il nuovo governo giallorosso rispetto che al precedente? “Abbiamo una nuova legislatura europea e devo dire che presso le nuove istituzioni c’è la consapevolezza, viste anche le tensioni commerciali sui dazi e la difficoltà dell’attuale ciclo economico, che sia necessario incrementare politiche economiche espansive rispetto a quelle di ...

Siria : Conte - ‘battersi perché iniziativa Turchia cessi al più presto’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Sul conflitto in Siria occorre “fare di più significa battersi con tutti gli strumenti a disposizione, all’interno della comunità europea e internazionale, affinché questa iniziativa militare cessi al più presto, perché cessino le sofferenze del popolo Siriano e perché non si dia seguito a un’iniziativa che può risultare oggettivamente destabilizzante”. Lo dice il premier Giuseppe ...

