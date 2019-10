Zocchi | Capitale faccia suo rapporto di Terra! su food policy e metta in condizione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – “I 10 punti contenuti all’interno del documento presentato oggi daOnlus sono un prezioso tassello per impostare il lavoro di organizzazione di una vera e propria politica del cibo e, contestualmente, cominciare a ragionare su un modello di sviluppo sostenibile per lad’Italia che la giunta comunale non può più permettersi di ignorare. Il Premier Conte sembra aver colto la sfida candidando Roma ad ospitare il WorldDay 2021, la Sindaca non sia da meno e cominci a immaginare insieme alle realtà associative, le cooperative e le istituzioni municipali quali azioni possano assicurare ai cittadini un’alimentazione sana, tutelando allo stesso tempo le risorse naturali e rafforzando il tessuto delle PMI locali. Incremento dell’accesso alle risorse primarie, promozione di modelli di agricoltura sostenibile, riduzione degli sprechi, prevenzione del ...