Varese | 15enne accoltellata in centro | preso l' aggressore | è un 50enne italiano

Varese - 15enne accoltellata al volto da uno sconosciuto : si cerca l’aggressore : Ha gridato “vi uccido, vi uccido” prima di estrarre il coltello e ferire al volto , senza un apparente motivo, una ragazzina di 15 anni. È successo in pieno centro a Varese , intorno alla mezzanotte di sabato sera. Secondo quanto accertato dalle indagini, ancora in corso, la ragazza stava aspettando con un’amica la madre di una delle due che doveva riportarle a casa, quando uno sconosciuto in sella alla sua bicicletta, dopo ...

