Tra le 100 donne più influenti al mondo della Bbc c' è la deputata 5stelle Piera Aiello

Manovra - deTrazioni fiscali nel mirino : tagliate quelle sopra i 100mila euro - "ricchi" nel mirino : La bomba, alla fine, è esplosa. Al primo test significativo, il fragile equilibrio che tiene insieme M5s, i Dem, Leu e i renziani è andato in frantumi. Tasse, quota 100, cuneo fiscale, salario minimo. Ognuno ha le sue priorità. E a poche ore dal Cdm che avrebbe dovuto licenziare il primo Documento p

Qualificazioni Euro2020 – La Nazionale turca ripete il saluto del soldato - Calhanoglu : “siamo al 100% con la nosTra nazione” : Calhanoglu commenta il saluto del soldato dei giocatori della Nazionale turca dopo il gol del pareggio contro la Francia: le parole del milanista Ancora una volta, ieri sera, nella sfida contro la Francia, i giocatori della Turchia si sono schierate dalla parte delle forze armate del loro paese impegnate in Siria. Dopo il gol del pareggio, i calciatori si sono fermati sotto la curva, facendo il gesto del saluto del ...

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e deTrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Manovra nel caos : scontro Tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Quota 100 : braccio di ferro Tra Pd e M5S Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Manovra nel caos : scontro Tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra nel caos : scontro Tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra - cresce tensione Tra Pd e M5S su cuneo fiscale e Quota 100. Cdm slitta a domani : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Alleati coltelli : su Quota 100 e Roma è resa dei conti Tra renziani e M5s : Alleati di governo ma a dir poco distanti nelle polemiche giornaliere: tra Italia Viva e Movimento 5 stelle sono "botte da...

Quota 100 - Catalfo : “Renziani non governano da soli - no a revisione finestre”. Tridico : “Cambiare sperimentazione in corso sarebbe sTrano” : Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tenta di mediare dopo lo scontro al vertice notturno a Chigi tra M5s e Italia Viva su Quota 100, spiegando come “sulla misura” l’esecutivo “sta lavorando ai dettagli, in contatto con i tecnici del Mef”, è invece la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5s), a chiudere ancora una volta a possibilità di revisione, a margine dell’evento ‘Inps per tutti’: ...

Pensioni : Q100 - Di Maio conTrario a ogni modifica della misura : La Quota 100 rimarrà in vigore solo per qualche anno, ovvero fino al termine della sperimentazione previsto per il 31 dicembre 2021: oltre tale data, però, come deciso dal governo giallo-rosso, la misura non dovrebbe essere più prorogata. Intanto proseguono i lavori sulla nuova Legge di Bilancio che potrebbe portare ad importanti modifiche sul meccanismo delle quote durante gli ultimi anni della misura. Nell'ultimo vertice riunitosi questa notte ...

Quota 100 : il governo pensa di aumentare la finesTra d'uscita - risparmi fino a un miliardo : LaQuota 100, introdotta durante il primo esecutivo Conte e rivendicata con forza dalla Lega, potrebbe essere oggetto di revisione da parte dei tecnici del governo in vista della prossima manovra economica: l'obiettivo è quello di recuperare dai 600 milioni fino ad un miliardo di euro, allungando i termini per la decorrenza delle prossime pensioni. Il Ministero del Lavoro però sembra contrario ad una modifica, dello stesso avviso sono anche i ...

Scontro su Quota 100 - Italia viva di Renzi : «Stop totale - mancano le risorse» No della minisTra Catalfo. E Salvini : follia : Marattin (Italia viva): «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «Quota 100 non si tocca»

Pensioni - il renziano Marattin : “Italia Viva propone l’abolizione totale di quota 100”. La minisTra Catalfo : “Non si tocca - va a scadenza” : Italia Viva torna alla carica per “l’abolizione totale di quota 100“. Questa volta è il deputato Luigi Marattin a proporre di mettere mano alle Pensioni “a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite”. Il renziano sostiene infatti che “si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni – spiega – perché spende risorse ingenti a carico dei ...