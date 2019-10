Sampdoria | Massimo Ferrero incassa il… Tapiro d’Oro | “Di Francesco non aveva più

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il presidente dellaha ricevuto ild’Oro per il tremendo avvio di stagione dellaUltimo posto in classifica, una vittoria in sette partite e già un cambio di allenatore, con l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di. Alfredo Falcone/LaPresse Lanon naviga in buone acque e il presidentene paga le conseguenze, dovendo far fronte alla rabbia dei tifosi doriani. Il numero uno del club blucerchiato ha dovutore anche il…d’Oro, consegnatogli dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli: “pensa se non avessimo vinto manco quell’unica partita, sarebbe stato peggio. Sono molto dispiaciuto per Di, però non so cosa gli sia capitato. Noncertezze. Cassano ci ha suggerito Ranieri? No, questa cosa di Cassano non la so. Mentre con Totti, di Ranieri, ...

tvdellosport : ?| ULTIM'ORA Gennaro #Gattuso, è sempre piu dei vicino alla panchina della @sampdoria ? Il presidente, Massimo… - Telenord : Tapiro per Massimo Ferrero: 'Questo lo dedico a Vialli' #Sampdoria - milanmagazine_ : STRISCIA LA NOTIZIA - Massimo Ferrero riceve il Tapiro d'Oro per lo scarso rendimento della Sampdoria in campionato… -