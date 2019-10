Riscaldare casa con l’acqua delle fogne | parte il test a Milano

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i fior”. È un passo famoso di Via del campo, canzone di Fabrizio De André che potrebbe essere il motto di un progetto di Metropolitana milanese, la società di gestione della acque pubbliche del capoluogo lombardo (Mm): utilizzare le acquefognature per produrre energia. Sia novembre, è il primo tentativo in Italia che, una volta superati idi validità, potrebbe estendersi anche nelle altre città come strumento di creazione di energia pulita e a basso costo. Il sistema di produzione di energia è semplice e rappresenta un caso classico di economia circolare. Si tratta di recuperare le acque reflue incanalandole in uno scambiatore di calore composto da un fascio di tubi:entra ed esce producendo uno scambio termico. Lo scambiatore è costituito da una piastra in acciaio situata a sei metri di profondità e ...

