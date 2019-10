Panchina Avellino | ufficiale | via Ignoffo | arriva Capuano

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La notizia è stata ampiamente anticipata, confermando le indiscrezioni lanciate da CalcioWeb qualche giorno fa, ma mancava l’ufficialità. Che èta: cambio inall’, fuorie dentro. Ecco di seguito il comunicato integrale direttamente dal sitodegli irpini. “A seguito di profonde riflessioni, l’Uscomunica di aver ritenuto opportuno interrompere il rapporto con Giovanni. La società ringrazia il mister per il prezioso contributo offerto in questo avvio di campionato, augurandogli le più sentite fortune umane e professionali. L’incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato a Ezio. Nato a Salerno il 19 gennaio 1965,vanta oltre 300 panchine tra Lega Pro e Serie D, affermandosi nel corso degli anni come uno degli allenatori più esperti e preparati della ...

