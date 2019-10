Inter | senti Icardi | “spero vincano lo scudetto Ma se dovessimo incontrarli in Champions

De Ligt si Interroga : “Perché non benissimo come lo scorso anno? Forse all’Ajax mi sentivo invincibile” : “Perché non mi sto ripetendo ai livello dello scorso anno? Non lo so, se avessi la risposta potrei aiutare tanti giovani talenti – ha spiegato il centrale della Juventus De Ligt ai microfoni di Fox Sports dopo la vittoria di ieri della sua Olanda in casa della Bielorussia –. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni. Non è un discorso di ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Ronaldo e la sua storia all'Inter : 'Mi sentivo a casa - il 5 maggio una grande delusione' : Un grande amore tramutatosi in ostilità quando decise tutto ad un tratto di andar via, l'indimenticabile delusione dello scudetto perso il 5 maggio 2002 e la speranza che si possa tornare a vincere già da quest'anno. Questo, in sintesi, il Ronaldo-pensiero espresso durante un lungo intervento al Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Il Fenomeno, approdato all'Inter nel 1997, ha indossato la maglia della ...

Apple Arcade : vi presentiamo i dieci titoli più Interessanti - speciale : Apple Arcade è finalmente arrivato su iPhone, iPad, iPod Touch e Apple TV, insieme a una vasta gamma di titoli disponibili. Non si può di certo ignorare che questo sia un periodo piuttosto fiorente per l'azienda di Cupertino che, tra nuovi dispositivi e nuovi servizi online, sta nuovamente monopolizzando le attenzioni del mercato.Ma andiamo con ordine. Cos'è Apple Arcade? Si tratta, molto semplicemente, di un servizio di abbonamento online, ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...

Frogwares contro Focus Home Interactive - rimossi 9 dei 10 giochi presenti nelle librerie di Steam e GOG : Attraverso un comunicato stampa, in seguito alla fine dell'accordo con il publisher Focus Home Interactive, Frogwares ha annunciato che su 10 titoli presenti nelle librerie di Steam e GOG, 9 sono stati eliminati in modo permanente. L'unico gioco risparmiato è stato Sherlock Holmes: Crimes and Punishments che è disponibile su GOG (attraverso l'inserimento del codice SWEETTHANKS), Steam ed il sito ufficiale di Frogwares."Il risultato è piuttosto ...

Inter - senti Forlan : “Puoi sorprendere il Barcellona - ma occhio a Suarez - può farti male anche se…” : Diego Forlan è stato uno degli attaccanti più prolifici e influenti per l’Uruguay negli ultimi anni. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” Forlan ha detto la sua sull’imminente sfida tra Barcellona e Inter, nella quale si troveranno di fronte due uruguayani come Suarez e Godin. «Mi aspetto una sfida bellissima. Suarez è un goleador, a volte sembra che non sia nella partita, ma dal nulla, e anche se non ha una ...

Inter - senti Julio Cesar : “è ora di pronunciare di nuovo la parola scudetto. Conte? E’ un vincente” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato dell’avvio di campionato della squadra di Antonio Conte, esprimendo il proprio giudizio Un avvio di stagione scintillante, quattro vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica. L’Inter ha vinto anche il derby, stendendo il Milan senza problemi e proseguendo la sua marcia, cancellando così anche il mezzo passo falso in Champions League. Lapresse Tutto ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

Presenti già 100 persone per manifestazione FDI : alle 12 Intervento Meloni-Salvini : Roma – Ci sono gia’ poco piu’ di un centinaio di persone davanti Montecitorio per la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e nella quale e’ confluita anche la Lega, nel giorno del primo voto di fiducia al governo Conte bis. Molti i tricolore al vento, accompagnati da alcuni striscioni critici contro l’esecutivo targato Pd-M5S. Dopo l’inno nazionale intonato in coro da parte dei manifestanti, ora ...

Inter - Lukaku lancia il guanto di sfida ai razzisti : “vi dico cosa farò se dovessi sentire ancora quei cori” : L’attaccante belga è tornato sull’argomento razzismo, sottolineando il fatto che abbandonare il campo non sia la soluzione ideale Romelu Lukaku torna alla carica contro i razzisti, lanciando il guanto di sfida a coloro che lo hanno insultato per il suo colore della pelle. Claudio Furlan/LaPresse L’attaccante belga non ha nessuna intenzione di abbandonare il campo come accaduto in passato ad altri colleghi, ma la prossima ...

Inter - Lukaku torna a parlare di razzismo : “Se dovessi sentire cori - risponderò” : “Se dovessi sentire cori razzisti, risponderò. Però i miei pensieri rimangono sul campo, per aiutare i miei compagni a vincere”. Il nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in una video Intervista a ‘RollingStone‘, torna a parlare di razzismo. “Pensi che un giocatore debba lasciare il campo in caso di razzismo durante una partita? No, ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo ...

Boxe - 17 azzurre presenti al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi per il Training Camp Internazionale : Ad Assisi, nel Centro Nazionale di Pugilato, sta per cominciare un grande ritiro di quindici giorni dove alcune tra le nazionali femminili si troveranno per un’intenso periodo di allenamenti. Il Training Camp inizierà venerdì 6 settembre e durerà fino al 20, vedrà impegnate diciassette delle nostre azzurre ad allenarsi con le migliori atlete di Corea del Sud, Cina, India, Finlandia, Francia e Svizzera. Di seguito l’elenco completo ...

Il ministero dell’Interno ha acconsentito a far sbarcare donne - bambini e malati dalla nave Mare Jonio - scrive ANSA : donne, bambini e malati potranno sbarcare dalla nave Mare Jonio, che è bloccata al largo di Lampedusa dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne ha vietato l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque italiane. Lo scrive l’ANSA riportando “fonti