Huawei e Android | il punto con l’uscita dei nuovi Mate

Ecco quando la EMUI 10 con base Android 10 arriverà sui vari modelli Huawei e HONOR : Ecco la timeline relativa a numerosi altri smartphone Huawei e HONOR in attesa dell'aggiornamento alla nuova EMUI 10 basata su Android 10.

Dual boot HarmonyOS e Android sui device Huawei : l'ultima novità : Avete presente HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di casa Huawei? Ne abbiamo tanto sentito parlare all'indomani del ban USA che lo scorso maggio colpì proprio il produttore cinese. Come riportato da 'Huaweiadvisor.com', ci sarebbe la possibilità di vedere gli smartphone dell'OEM in modalità Dual-boot, anche per quanto riguarda i modelli già presenti sul mercato. Era il 9 agosto quando HarmonyOS venne ufficialmente presentato

Sono loro i primi Huawei a ricevere Android 10 ed EMUI 10 : partito il roll out per Mate 20 Pro e Mate 20 : E' partito il rilascio dell'aggiornamento ad Android 10 ed EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20.

Huawei Mate 20 Pro a 399 euro e tanti altri Android tra gli X-Days di MediaWorld : MediaWorld lancia le nuove offerte degli X-Days, come sempre valide esclusivamente online. La promozione include tanti smartphone e tablet Android ed è in vigore fino al 17 ottobre.

Scaricare APK Huawei Health per Android : L'app Huawei Health è un'applicazione ufficiale "Health & Fitness" di Huawei Internet Service. Oggi con la guida uso smartphone ti insegneromo ha installare l'APK Huawei Health su qualsiasi smartphone Android.

EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali : Proseguono i lavori di perfezionamento dell'aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20. Ecco le ultime novità

EMUI 10 beta con Android 10 inizia a farsi largo su Huawei Mate 20 e Nova 5T : Proseguono i lavori di perfezionamento dell'aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 e la versione beta dell'update, già rilasciata per gli utenti cinesi, si appresta ad arrivare anche nelle Filippine. Ricordiamo che il colosso cinese ha avviato le registrazioni per aderire al programma di beta testing di EMUI 10 in vari Paesi e pare che le operazioni stiano procedendo spedite.

Aggiornamento Huawei EMUI 10 Android 10 su 33 smartphone entro dicembre 2019 : I dispositivi Huawei riceveranno l'Aggiornamento EMUI 10 basato su Android 10 mentre i modelli Honor riceveranno l'interfaccia utente magica 3.0 personalizzata basata su Android 10.

Huawei e HONOR ufficializzano i tempi di rilascio delle beta basate su Android 10 : ecco l'elenco completo : Nei giorni passati vi abbiamo informato sulle tempistiche riguardanti alcuni smartphone Huawei e HONOR per l'approdo di EMUI 10 e Magic UI 3.0 basate su Android 10. Era stata la stessa azienda cinese a diramare la lista con i periodi riguardanti i tempi di rilascio delle beta delle due interfacce utente. Adesso quella lista è stata arricchita di altri modelli, venti in più a voler essere precisi.

EMUI 10 e Android 10 passeranno dalle beta su tanti Huawei e HONOR : ecco le date ufficiali : tanti saranno gli smartphone Huawei e HONOR a ricevere Android 10 con le nuove EMUI 10 e Magic UI 3.0, e tanti passeranno da una fase beta, le cui date per quanto riguarda la Cina sono state annunciate proprio in queste ore. Andiamo a scoprire quando partiranno i programmi. I modelli che riceveranno Android 10 sono parecchi e alcune date sull'aggiornamento stabile sono già state diffuse durante IFA 2019; oggi il colosso cinese ha

Aggiornamento Huawei Android 10 per Huawei P30 Pro EMUI 10 : Aggiornamento Android 10 Huawei P30 EMUI 10 - Come installare EMUI 10 / Android 10 su Huawei P30 Pro [Beta]