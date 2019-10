Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla poitica e all'attualità dalla matita di Marco Makkox D'Ambrosio Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio" "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox"

siwel44it : RT @roma_paoletta: @davidealgebris @rosyros1962 Allora tu diglielo anche a Renzi e a Giachetti . Perché se non avessero defenestrato Marin… - fradanilo62 : RT @azael: Recensione di #Joker per chi non ha molto tempo: Bel film, grande Joaquin Phoenix, madonna che disagio quando arriva Giachetti e… - azael : Recensione di #Joker per chi non ha molto tempo: Bel film, grande Joaquin Phoenix, madonna che disagio quando arriv… -