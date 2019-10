Boxe – Tony Dixon verso la sfida con Maxim Prodan | il gallese sicuro | “è un osso duro | ma

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)pronto per lacontroper il vacante titolo internazionale IBF dei pesi welter: le parole delLatra l’imbattuto artista del knock out(17 vittorie, 14 prima del limite, e 1 pari) e ilper il vacante titolo internazionale IBF dei pesi welter, il 25 ottobre all’Allianz Cloud di Milano, è molto attesa dal pubblico milanese. Professionista dal maggio 2015, il 26enneha combattuto 15 volte al teatro Principe, 1 al Superstudio Più e 1 all’Allianz Cloud diventando un beniamino del pubblico. L’unica sua unica “trasferta” è stata a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Ogni volta che sale sul ring,regala spettacolo e per questo i suoi tifosi accorrono in massa. L’esperienza diè equivalente a quella di: professionista dal dicembre 2012, il 27enneha sostenuto 14 ...