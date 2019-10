15 persone sono morte in una sparatoria tra militari e civili armati nello stato

Sei persone sono state arrestate per i cori razzisti durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra : La polizia bulgara ha arrestato sei persone per i cori razzisti del pubblico durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra, giocata nello stadio Vasil Levski di Sofia. BBC scrive che la polizia ha identificato altre nove persone su cui

La Puglia che non si vede : 175 mila persone costrette a chiedere aiuto per mangiare - 25 mila sono bambini. La mappa della fame di Coldiretti : I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione Fao. La regione è al sesto posto in Italia Aiuti con la "spesa sospesa"

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un incidente stradale in provincia di Catania : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incidente stradale in provincia di Catania in cui sono morte quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 5 di mattina un’auto su cui viaggiavano cinque persone di ritorno da una

In Burkina Faso almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Sei persone sono state rinviate a giudizio per il crollo di una palazzina di Amatrice nel terremoto del 2016 : tra di loro c’è l’ex sindaco Sergio Pirozzi : Il gup del tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio sei persone per il crollo di una palazzina di Amatrice avvenuto a causa del terremoto nel Centro Italia del 2016: l’edificio, costruito nell’ambito del progetto di edilizia residenziale pubblica INA-Casa,

Cinque persone sono state ferite in un accoltellamento a Manchester : Cinque persone sono state ferite in un accoltellamento a Manchester, nel centro commerciale Arndale, nel centro della città. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma la polizia ha fatto sapere di avere arrestato un uomo di circa 40 anni in

Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data

Le due persone che spararono a Manuel Bortuzzo sono state condannate a 16 anni : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati condannati a 16 anni di carcere per il tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della sua compagna, il 3 febbraio a Roma. Bortuzzo fu ferito dai colpi di pistola sparati contro di lui

Roma - abusati in oratorio per sei anni : arrestate tre persone. Le vittime sono due minori : Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15 anni. Ai domiciliari tre Romani tra i 65 e gli 85 anni

Più di 100 persone sono state arrestate a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion : Più di 100 persone sono state arrestate oggi a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion. La polizia di Londra ha detto che alle 11.30 di questa mattina erano già state arrestate 135 persone, che

Sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci