Vialli e Mancini | storia di un' amicizia tra gol | trionfi e dolori

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019). Questa è ladi due campioni e un’forte e pulita, questa è ladi come la vita si prenda tutto il tempo necessario per ridare un senso al mondo di ognuno di noi. La notizia di queste ore - con l’ufficialità di Lucaa capo delegazione della nazionale azzurra guidata dal c.t. Roberto- dà nuova forma al legame che da sempre unisce due vecchi ragazzi del 1964, divisi da pochi mesi di distanza (il 9 luglio è nato, il 27 novembre) e uniti da un legame che affonda le sue radici in quel tempo straordinario in cui da adolescenti di diventa uomini., i «Gemelli del Gol» Tra il declinare degli anni ’80 e l’alba dei ’90,erano i «Gemelli del Gol», i due esponenti più luminosi della meglio gioventù del calcio italiano. Giocano in una squadra di provincia che in quegli anni prova a contrastare il ...

