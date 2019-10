Valeria Graci sulla sua malattia | “Sono stata operata d’urgenza”

Valeria Graci choc su Elisa Isoardi : “Temevo finissimo in tribunale” : Valeria Graci fa una confessione choc su Elisa Isoardi : “Fu un dramma!” Intervistata da Vero Tv, Valeria Graci ha parlato della sua carriera e ha raccontato, tra le altre cose, anche di un “dramma” (come lo ha definito ironicamente lei stessa) che ha coinvolto Elisa Isoardi . La comica, infatti, ha parlato di quando ha imitato Nelly, sorella immaginaria della conduttrice de La prova del cuoco, e ha raccontato di aver ...

Io e Te di Notte - Valeria Graci si sfoga : “Sono stata penalizzata” : Io e Te di Notte: Valeria Graci fa una confessione sulla sua carriera La bravissima attrice, imitatrice e conduttrice Valeria Graci si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi. La donna, oltre che parlare del successo di Io e Te di Notte e della versione estiva, ha dato un giudizio obiettivo sulla sua carriera, sostenendo che all’inizio fu penalizzata dalla gestione artistica e da non avere avuto raccomandazioni, ma per ...