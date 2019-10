Salvini | “Confronto con Renzi? Non scappo mai” Poi attacca Raggi e Di Maio Su Conte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Perché incontro staserada Vespa? Io nonmai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle proprie idee, non deve avere paura di confrontarsi con nessuno. Certo,è un altro genio: voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la fondamentale esigenza in Italia”. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore della Lega, Matteo, motiva la ‘sfida televisiva’ di stasera con il leader di Italia Viva, Matteo, nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, “Porta a porta”, alle 22.50, su Rai Uno.accetta anche la proposta di un confronto sulla stessa emittente radiofonica con la sindaca di Roma, Virginia, con l’ex alleato M5s Luigi Di, con il segretario del Pd Nicola Zingaretti, con il presidente del ...

