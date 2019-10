Richard Gere a Firenze | visita gli uffizi

Consegnate Chiavi Firenze a Richard Gere per diritti umani : Consegnate all'attore americano Richard Gere le 'Chiavi della Citta'' di Firenze, onorificenza pubblica, da parte del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, durante una cerimonia tenuta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Richard Gere, e' stato detto nella cerimonia, si e' conquistato il riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, ricordando anche che lo scorso agosto si e' recato a Lampedusa ed e' salito ...

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l'insalata, mica la paga Richard Gere". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro.

Siria - Richard Gere : "Imbarazzato da Trump" : Firenze, 14 ott. - (AdnKronos) - "Ci saranno tante persone uccise e danneggiate, e come cittadino americano mi vergogno profondamente per il comportamento del mio presidente". E' quanto ha detto l'attore statunitense Richard Gere nel corso di una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, poco

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Il sindaco di Firenze ha tanto tempo libero per dare premi agli attori. Il solito provincialismo, che c'entra Richard Gere con Firenze? Se dico Firenze penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro.

La Fiorentina, attraverso le mani del sindaco Dario Nardella, ha fatto dono di una maglia ufficiale della squadra viola, all'attore Richard Gere. Quest'ultimo nella serata odierna ha ricevuto le "Chiavi della città" di Firenze da parte del primo cittadino del capoluogo di regione toscano per il suo impegno per i rifugiati e gli immigrati, e nel corso della cerimonia, svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

Firenze - Richard Gere visita gli Uffizi - : Giovanni Negri L’attore Hollywoodiano, in città per ricevere dal Sindaco Nardella “Le chiavi della città”, non si è fatto scappare una breve visita alle Gallerie degli Uffizi Proprio non si può arrivare a Firenze e non correre a vedere le Gallerie degli Uffizi. Lo sa bene la star internazionale Richard Gere, che nonostante i milioni di fan in giro e gli impegni istituzionali in città - l’attore ha infatti ricevuto, nel pomeriggio in ...

L'attore americano riceve le chiavi di Firenze a Palazzo Vecchio: "Io non mi preoccupo della politica, mi preoccupo delle persone. L'importante è seguire sempre gli impulsi umani positivi". I Curdi? Mi vergogn

Richard Gere e Sylvester Stallone - quella rissa sfiorata per Diana : Rompi le regoleSii sempre te stessaSii disinteressataDress to impressAbbi coraggioLa famiglia prima di tuttoPuoi cambiare il mondoAccetta il tuo corpoMostra l'affettoL'amore è il più grande donoDa una parte Richard Gere, aka «Ufficiale e gentiluomo», dall’altra Sylvester Stallone, per tutti «Rambo» o «Rocky»: faccia a faccia, contendendosi una donna. No, non è la scena di un nuovo e strampalato film d’azione, bensì un episodio realmente accaduto ...

L'onorificenza verrà consegnata il prossimo lunedì a Palazzo Vecchio. Le opposizioni: "È una scelta indegna. Quali meriti ha l'attore rispetto alla nostra città?". Richard Gere riceverà le chiavi della città di Firenze. Il sindaco dem del capoluogo toscano, infatti, ha deciso di premiare l'attore americano "per per l'impegno profuso nella difesa dei diritti umani". Ad agosto, infatti, Gere si era recato a bordo della nave della Ong spagnola

L'attore statunitense Richard Gere riceverà il prossimo 14 ottobre le Chiavi della città di Firenze per il suo attivo impegno nella difesa dei diritti umani, "come ha dimostrato lo scorso agosto quando si è recato a Lampedusa". In quell'occasione l'attore portò il suo sostegno ai migranti a bordo della Open Arms.

Lady Diana - Elton John rivela : «Stallone e Richard Gere litigarono furiosamente per lei» : Lady Diana contesa da Richard Gere e Sylvester Stallone con tanto di lite in pubblico. A raccontare il curioso aneddoto è Elton John nella sua autobiografia ‘Me’, in uscita il prossimo 15 ottobre. Pare che i due attori parteciparono a una cena organizzata dal cantante, che non mancò di invitare la sua cara amica Diana. Tra Lady D e Richard Gere sarebbe nata subito una particolare intesa tanto da restare per molto in tempo a chiacchierare in ...