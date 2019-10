Ricerca | Fioramonti | ‘chiesto a Consip di dare peso acquisti utili a scienza’

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La Ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

Fioramonti : “A ottobre al via confronto per Patto rilancio Ricerca” : Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – “Ho lanciato per il mese di ottobre un evento, un ‘Patto per la ricerca’, a cui interverranno i grandi rappresentanti del mondo industriale, le imprese (grandi, piccole e medie), le confederazioni e le università italiane per siglare un accordo di massima sulla collaborazione tra mondo pubblico e privato”. Lo ha annunciato oggi a Roma il ministro dell’Istruzione, ...

Ricerca - Ministro Fioramonti : “Con me al Miur mai più distanze col mondo della scienza” : “Con me al Miur non ci saranno mai più distanze con il mondo della scienza e della Ricerca“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, intervenuto al Miur alla conferenza di presentazione dell’edizione 2019 della Notte europea dei Ricercatori. Scienza e Ricerca, ha proseguito il Ministro “diventano sempre di più uno sforzo collaborativo” perché il “futuro ...