Renzi e Salvini si sfidano in tv | cosa può succedere e perché un confronto proprio ora

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'atteso/scontro televisivo tra Matteoe Matteoandrà in onda questa sera su Rai 1: la registrazione della puntata di Porta a Porta ci sarà alle 18, la messa in onda alle 22.50 (e poi disponibile in streaming su Rai Play). Non ci saranno supporter né regole ben definite durante il dibattito in cui il padrone di casa, Bruno Vespa, si rivolgerà ai leader di Italia Viva e Lega per dare vita a un duello su tutti i temi dell'attualità, a partire dalla quota 100.

matteosalvinimi : #Salvini: io non scappo mai. Mi confronto con Renzi in tv perché non ho paura della bontà delle mie idee. Comunque… - matteosalvinimi : #Salvini: io sono diverso da Renzi. Per questo accetto il confronto televisivo. Quando lui era potentissimo e noi p… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Verso la manovra tra #liti e… -