Quota 100 e il coraggio che ci manca

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Meglio il taglio del cuneo fiscale o il salvataggio di100? La questione non spaccherà il governo perché100 non sarà abolita. Al massimo saranno aumentate le cosiddette “finestre” d’attesa tra la maturazione del diritto e la decorrenza della prestazione, con il risultato di risparmiare circa un miliardo a regime, ma di non cambiare nulla nella sostanza.La misura, bandiera della Lega, non sarà abolita prima di tutto perché sarebbe troppo impopolare farlo. Il M5S lo sa bene: per questo Di Maio continua a rassicurare tutti che non ci sarà una guerra pensionati contro lavoratori, anche se quei 4 miliardi farebbero comodo a tutti. Che diventerebbero più di 8 miliardi nel 2020 e così via, tanto per cominciare. La questione che si dovrebbe affrontare oggi non è tanto se vogliamo mantenere ...

davidealgebris : Quota 100 : CEO di Grande Banca Estera. Mi dice: Quota 100 perfetta. Abbiano mandato piu di 1000 persone in Pensio… - matteosalvinimi : L’ex avvocato del popolo vuole trovare un lavoro per migliaia di africani in Africa ma senza chiudere i porti. Ma… - matteosalvinimi : Nuove tasse su benzina, sigarette elettroniche, bibite zuccherate e seconde case, tentativo di blocco di Quota 100.… -