Il match in tv dei due Matteo | Renzi punta a fare l’anti-Salvini ma l’avversario è Conte

Rugby - Mondiali 2019. Scozia e Federazione - braccio di ferro : “Il regolamento è ingiusto sulle cancellazioni dei match : Il tifone Hagabis, classificato di categoria 5 (la più elevata), si sta abbattendo sul Giappone e ha condizionato lo svolgimento degli eventi sportivi previsti nel weekend: le prove libere del Gran Premio di Formula Uno sono state posticipate a domenica mattina prima della gara, due partite del Mondiale di Rugby (Italia-Nuova Zelanda e Inghilterra-Francia) sono state cancellate. Raffiche di vento fino a 250 km/h e un acquazzone di dimensioni ...

Hockey prato femminile : le 23 convocate dell’Italia in vista dei match contro l’Argentina : Il tecnico della Nazionale italiana di Hockey su prato femminile Roberto Carta ha reso noto l’elenco delle 23 convocate per il raduno di Roma (16-20 ottobre), durante il quale le azzurre affronteranno tre partite ufficiali contro l’Argentina (n.3 del mondo). Un test assai probante per le nostre portacolori, viste le qualità delle Leonas. Come riporta il sito della Federazione Italiana Hockey, le sfide si disputeranno il 17 ottobre ...

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol live score dei match per la 5giornata : Risultati Serie A e classifica: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 25 settembre 2019 e valide per la quinta giornata.

Retroscena Inter - rissa sfiorata tra Lukaku e Brozovic dopo il match con lo Slavia : decisivo l’intervento dei compagni : Al centrocampista croato non sarebbero piaciute le parole del belga subito dopo il pari casalingo ottenuto contro lo Slavia Praga a San Siro Tensione alle stelle nello spogliatoio dell’Inter, malumori che tradiscono una situazione non certo idilliaca tra i giocatori a disposizione di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Il pareggio in Champions con lo Slavia Praga ha fatto scoccare la scintilla, scatenando un violento diverbio tra ...

Genoa-Atalanta - l’importante decisione dei tifosi rossoblu per il match di campionato : Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, inizio importante in casa Genoa che nelle prime due giornate ha conquistato ben quattro punti frutto della vittoria contro la Fiorentina e del pareggio all’esordio contro la Roma. Adesso la squadra è al lavoro per preparare la partita contro l’Atalanta, in arrivo un importante segnale da parte dei tifosi che nonostante la ...

LIVE Italia-Inghilterra rugby - Test match 2019 in DIRETTA : ultimo esame per gli azzurri prima dei Mondiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida e formazioni ufficiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale della sfida tra Inghilterra ed Italia, quarto ed ultimo Test Match estivo in preparazione alla Coppa del Mondo di rugby: a Newcastle, alle ore 20.45 italiane, bianchi ed azzurri scenderanno in campo nell’ultimo incontro amichevole in vista ...

Mondiali di basket - haka dei neozelandesi prima del match contro la Grecia. Ma non basta : La squadra di basket della Nuova Zelanda, impegnata ai Mondiali di basket in Cina, ha emulato i colleghi del rugby mutuando la loro tipica danza propiziatoria, la haka, sperando di replicarne anche i successi sul campo. Nonostante l’impressionante discesa in campo i cestisti neozelandesi non hanno potuto nulla contro la Grecia, che ha vinto il match L'articolo Mondiali di basket, haka dei neozelandesi prima del match contro la Grecia. Ma ...

Di Lorenzo uno dei migliori del match contro la Juve : Tanti i giudizi sulla difesa del Napoli di queste prime due gare di campionato. 7 gol subiti appaiono numericamente tanti. Oltre alle evidenti difficoltà di Koulibaly apparso ancora fuori forma, neanche i nuovi acquisti sembrano aver convinto in queste prime prestazioni ufficiali. Come dimostra con un post su Twitter Calcio Datato, i numeri di Di Lorenzo contro la Juve non sono assolutamente da disprezzare. 8 duelli difensivi vinti su 10, 3 ...

Juventus-Napoli - le pagelle dei calciatori dopo il match : juve (4-3-3) Szczesny 7: miracoloso su un tiro da fuori di Allan. Dal calcio d' angolo seguente, impostato male dal Napoli, scaturisce il ribaltamento di fronte che vale l' 1-0. De Sciglio sv: esce controvoglia per una noia muscolare (dal 15'pt Danilo 7.5: dopo 26 secondi dal suo ingresso chiude col

Juventus-Napoli 4-3 - l’autorete di Koulibaly indirizza il big match a due facce : tra prove di forza dei bianconeri e reazione azzurra : La sensazione era quella di una prova di forza che lanciasse un messaggio al campionato: pronti via e anche il 2019/20 è targato bianconero. Invece è arrivato il crollo, uno schianto fisico, in grado di far capire che quest’anno la musica potrà essere diversa. Ma dipenderà sempre dalla Juventus, prima ancora che dalle capacità degli altri. Oltre che dalla fortuna, come sempre. Alla seconda giornata ha dimostrato di essere dalla parte dei ...

Rugby – L’Italia cede alla Francia nel terzo Test match in vista dei Mondiali 2019 : Italia ko contro la Francia: gli azzurri cedono ai rivali francesi per 47-19 nel terzo Test match estivo Allo Stade de France di Parigi la Francia supera 47-19 L’Italia nel terzo Test match estivo in preparazione della Rugby World Cup 2019. alla prima azione offensiva la Francia sorprende L’Italia con un’azione elaborata che porta Huget alla meta sul lato mancino d’attacco con Ntamack che sbaglia la trasformazione. L’Italia rialza la Testa ...

Rugby - Test match estate 2019 : Francia-Italia 47-19. A Parigi largo successo dei transalpini : Severa lezione della Francia, già in formato Coppa del Mondo, all’Italia del Rugby, nel terzo dei quattro Test Match estivi in preparazione al torneo iridato che scatterà tra tre settimane in Giappone. I transalpini a Parigi questa sera si impongono per 47-19, infliggendo ben sette mete agli azzurri. Nel primo tempo Huget va in meta al 3′ e sembra subito indirizzare il Match verso i padroni di casa, ma il giallo rimediato da ...

Rugby – L’Italrugby sfida la Francia nel terzo test match in vista dei Mondiali : le sensazioni capitan Parisse : Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia della sfida dell’ItalRugby contro la Francia valida per il testo test match in vista dei Mondiali di Giappone Un cielo grigio e una temperatura di 25 gradi hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stade de France di Parigi, stadio che ospiterà il terzo test match dell’Italia contro i padroni di casa della Francia – in preparazione della Rugby World Cup in Giappone – in ...