Alice nella città 2019 programma giornaliero

Compagni di scuola di Verdone rivive in Alice nella città : Reunion trent'anni dopo per uno dei capolavori della comicità italiana di Verdone Mentre Ron Howard presentava il film documentario “Pavarotti”, nelle vicinanze c’era una speciale ...

Stay Still di Elisa Mishto ad Alice nella Città : Julie (Natalia Belitski) indossa sempre guanti gialli da cucina, e’ molto sicura di se’ e sembra non essere scalfita da nulla. Trascorre, per scelta, una vita all’insegna dell’ozio e di tanto in tanto decide di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica per sfuggire a qualsiasi tipo di responsabilita’. Segni particolari: e’ una piromane. Agnes (Luisa-Céline Gaffron) lavora nella clinica psichiatrica dove viene ricoverata Julie. E’ attenta ...

“La nostra strada” ad Alice nella città il 26 ottobre : Lo sguardo poetico di Li Donni sull’abbandono scolastico e sull’adolescenza “C’era una generosità civile nella scuola pubblica, gratuita che permetteva a uno come me di imparare. Ci ero cresciuto dentro e non mi accorgevo dello sforzo di una società per mettere in pratica il compito. L’istruzione dava importanza a noi poveri. I ricchi si sarebbero istruiti comunque. La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non ...

Il corto “Romeo e Giulietta” della scuola media Pablo Neruda in anteprima ad Alice nella Città : “Romeo & Giulietta”, il cortometraggio realizzato dagli studenti della scuola media Pablo Neruda di Roma, in anteprima ad Alice nella Città Il corto sarà presentato all’interno della sezione Scuole in corto, lunedì 21 ottobre, ore 16.30, sala Tim Vision Il cortometraggio “Romeo & Giulietta” (Italia, 2019, 10’), che vede come protagonisti gli studenti della scuola media Pablo Neruda di Roma, scritto e diretto dal regista Felice Valerio ...

“Come te nessuno mai” 20 anni dopo ad Alice nella citta’ : In occasione dei 20 anni dall’uscita di “Come te nessuno mai”, si e’ svolto ieri sera ad Alice nella citta’, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma, l’incontro con il regista Gabriele Muccino e Domenico Procacci, rispettivamente regista e produttore del film. L’incontro ha preceduto la proiezione restaurata della pellicola. “Come te nessuno mai” racconta la storia di Silvio (Silvio Muccino) e dei suoi compagni di liceo, quando ...

Oggi ad Alice nella città Alphabet per Intersos : Festa del Cinema di Roma – Alice nella città – Evento benefico a favore di Intersos nella programmazione di Alice nella città Alphabet per Intersos Il pianista, compositore e cantautore Enrico Giaretta assieme a Daniele Terzia – coordinatore della raccolta fondi Intersos – racconteranno il progetto Alphabet a sostegno del progetto umanitario “La scuola salva la vita”. Modera il regista e sceneggiatore Maurizio Rigatti Iraq, Sud Sudan, ...

Ad Alice nella città domani 21 ottobre la proiezione Limes Smile di Ylenia Politano : I RAGAZZI DI CINQUE ISTITUTI SUPERIORI RACCONTANO LE LORO ESPERIENZE: INCLUSIONE RIUSCITA E NON, LIBERTÀ, INCONTRO CON “L’ALTRO” Verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma (17 – 27 ottobre), all’interno della sezione autonoma Alice nella città Limes – Smile, il cortometraggio di Ylenia Politano, realizzato grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dei Beni e le Attività Culturali e ...

Mollami la commedia Youn Adult di Sky Cinema da Alice nella Città alla Tv : Mollami la commedia di Sky Cinema e IIF presentato ad Alice nella Città alla festa del Cinema di Roma. In tv il 24 novembre su Sky Cinema nella cornice di Alice nella Città è stato presentato Mollami, un road movie Young Adult produzione originale Sky dalle venature fantasy che arriverà in prima TV domenica 24 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV. Mollami è una commedia Sky Original e Italian ...

Pupone di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’ : Pupone, cortometraggio di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’, racconta la storia di Sasha, che vive in una casa famiglia con i suoi “fratelli” e gli educatori. Al compimento dei 18 anni di eta’, Sasha deve abbandonare la casa famiglia, e i “fratelli” con cui è cresciuto, per imparare a diventare grande. Ormai ha un lavoro, e non puo’ piu’ continuare a tornare in quella che lui considera casa, ma che di fatto non ...

Alice nella città 2019 programma giornaliero : Alice nella città 2019, il programma giorno per giorno Torna Alice nella città, la sezione speciale della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 17a edizione. Dal 17 al 27 ottobre si terranno ...

Su Timvision le Masterclass di “Alice nella città” : grande successo oggi per Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer : Timvision, Main Cultural partner di “Alice nella città” in programma a Roma dal 17 al 27 ottobre, renderà disponibile la serie di Masterclass e di Incontri previsti nel corso della manifestazione che vedranno la partecipazione di registi e attori anche internazionali amati dal pubblico e apprezzati

Torna MOViE UP 2020 in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA : MOViE UP 2020 REALIZZATO DA ASSFORSEO CON L’INIZIATIVA ITALIAN FILM BOUTIQUE FOR YOUNG AUDIENCE – ROMA LAZIO CINEMA DAYS FOR INTERNATIONAL BUYERS – V edizione Anche quest’anno, in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA, Torna MOViE UP 2020, intervento realizzato da Assforseo e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), con ...

“Pupone” cortometraggio di Alessandro Guida ad Alice nella citta’ 2019 : “Pupone” e’ il nuovo cortometraggio-concept di Alessandro Guida, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film, che vede tra i protagonisti alcuni dei giovani attori star delle serie tv italiane e internazionali del momento: Riccardo Mandolini (Baby, Netflix), Federico Cesari (Skam, Tim Vision), Gabriele Fiore, Luca Cesa, Francesco Mura, Matteo Olivetti, Didier Defli. Il corto è impreziosito dalle partecipazioni di Daphne ...