Svelata la data di lancio di Football Manager 2020

Call of Duty Mobile sfiderà presto Fortnite : Svelata la data di uscita ufficiale : Call of Duty Mobile è sempre più una solida realtà nel panorama dei videogiochi da smartphone. E la sua uscita , allo stesso tempo, si fa sempre più vicina. Ad annunciarlo, sono gli sviluppatori di Tencent e il publisher Activision, che hanno fissato il debutto dell'incarnazione da touch screen della celebre saga di sparatutto in prima persona a martedì 1 ottobre 2019. Le due compagnie hanno scelto, per il lancio su App Store e Google Play, lo ...

Svelata la data dei The Game Awards 2019 : La quinta edizione dei The Game Awards tornerà al Microsoft Theatre di Los Angeles. Il conduttore dello show Geoff Keighley ha rivelato la data del live streaming dell'edizione 2019, prevista per questo inverno.Non è stato ancora specificato alcun tipo di orario, ma Keighley ha confermato su Twitter che i The Game Awards sono in programma per giovedì 12 dicembre. I biglietti sono in vendita già da ora, mentre chi non riuscirà a raggiungere Los ...