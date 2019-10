Le scarpe più veloci del mondo

Il segreto di Meghan Markle? Le sue scarpe (sempre un numero più grande) : Essere la moglie di un principe ha i suoi lati negativi. Lo sa bene Meghan Markle che, quotidianamente, viene messa sotto la lente di ingrandimento per i suoi gesti e soprattutto per i suoi look. I bene informati hanno però notato un particolare nel modo di vestirsi di Meghan. Le scarpe, sempre troppo grandi. Un errore? Niente affatto, un segreto. Calzare scarpe più grandi di un numero sarebbe, infatti, il trucco della duchessa di Sussex per ...

Sfilate di Parigi : le scarpe più belle : Saint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentLanvinLanvinLanvinLanvinLanvinLanvinChristian DiorChristian DiorChristian DiorChristian DiorChristian DiorMaison MargielaMaison MargielaMaison MargielaMarine SerreMarine SerreMarine SerreMarine SerreMarine SerreMarine SerreFaith ConnexionFaith ConnexionAfterworkAfterworkOttolingerOttolingerChe cosa andrà di moda ai nostri piedi per la Primavera/estate ...

Sfilate di Milano : le scarpe più belle : PradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaFendiFendiFendiFendiEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniN°21N°21N°21Peter PilottoPeter PilottoAlberta FerrettiAlberta FerrettiMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraVivettaVivettaVivettaVivettaVivettaJil SanderJil SanderJil SanderGiadaGiadaGiadaGiadaUnited Colors of BenettonUnited Colors of BenettonUnited Colors of ...

Sfilate di New York : le scarpe più belle : Prabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungPrabal GurungCoach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Coach 1941Proenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerProenza SchoulerAlexander WangAlexander WangJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottJeremy ScottOscar de la RentaOscar de la RentaOscar de la RentaJason WuJason WuJason WuZimmermannZimmermannZimmermannZimmermannI Love PrettyI Love PrettyI Love ...

Mirandola - negozio pretende 10 euro per far provare le scarpe. E i casi “sono sempre più frequenti” : L'obiettivo è disincentivare i clienti a venire in negozio a provare scarpe per poi comprarle a prezzo scontato online, su Amazon e siti analoghi. Il caso riportato da Federconsumatori in un negozio della bassa Modenese. Ma non sarebbe l'unico...Continua a leggere

scarpe in passerella : le più strane dell’autunno : Christopher KaneChristian CowanAsaiGuo PeiAreaCalvin LuoAfterhomeworkAngel ChenJean Paul Gaultier CoutureRick OwensR13Marine SerreChristian Dior CoutureDries Van NotenGiambattista ValliY/Project3.1 Phillip LimTory BurchPushbuttonMaison MargielaGennyBalmainManish AroraMuglerACT N°1Antonio OrtegaUnravelA.W.A.K.E.Georges HobeikaIris Van HerpenBelle, bellissime. Anzi: più che altro strane. Le passerelle, si sa, sono il luogo d’elezione nel ...